Eesti magusatootja Kalev ning selle eelkäijad on laulu- ja tantsupeole pühendanud erinevaid šokolaadi-, sefiiri- ja marmelaadikarpe. Valmistatud on loomulikult komme, šokolaaditahvleid ning ka martsipane. Seda vaatamata riigikorrale või peo poliitilisele joonele.

Läbi aegade on Kalevis ja selle eelkäijates (Kawe, Klaussoni, Brandmanni, Ginovkeri ja Stude tootmised jne) valmistatud enim suuri pidudeteemalisi kommikarpe. Muud magusat on veidi vähem. Toodete karpe ning ümbrispabereid on kaunilt kujundatud, sest rahvariietes laulja või tantsija on alati pilkupüüdev. Suurim väljapanek ajaloolistest pakenditest on Rae vallas, Põrguväljal Kalevi kontoris. Ettevõtte kommunikatsioonijuht Ruth Roht tutvustas suure juubelipeo eel Harju Elule nii mõndagi magusat toodet.

“Karpe ja ümbrispabereid on meile palju kingitud. Loomulikult on ettevõte neid ka ise kogunud. Kuid ei saa öelda, et kõik on olemas,” ütleb Roht alguses. Suuremad “augud” kollektsioonis on 1920–30-ndatest aastatest. Ka hilisemast ajast on ühte-teist puudu.

Eesti ja Stalini aja karbid

Ilmselt üks vanimaid laulu- ja tantsupidude teemalistest esemetest Kalevi muuseumis on Klaussoni vabriku laulupeo kommitops. Sellel on kirjad, pühendatud IX peole ning see toimus aastal 1928. On ka Brandmanni vabriku šokolaaditahvlid. “Neid oli kuus. Kui kõik olemas, siis pandi tahvlitest kokku pilt tantsijatega,” seletab Roht. Lisaks toodeti juba toona šokolaadi Tuljak. Mis maitsega see oli, pole kahjuks teada. Esimesed temaatilised martsipanid on pärit 1920–1930-ndatest aastatest. Georg Stude martsipanivormidega saab tänagi valmistada rahvariietes tantsupaari, Kalevi ja Linda kujukesi ja muid väiksemaid kahe- ja kolmemõõtmelisi martsipane.

Kalevi toodangu hulgas oli 1940-ndate aastate lõpus ja 50-ndatel mitmed rahvuslikus stiilis seeriaid. Toona oli üks tuntumaid kunstnikke, kes joonistas kommikarpidele pilte, Melanie Kaarma (1923–2009). “Tema jaoks väga südamelähedane teema olid rahvariided. Ta soovis neid ka rohkem tutvustada, sest tantsu- ja laulupidudel kohtas heal juhul vaid kolme või nelja erineva paikkonna rahvarõivaid,” räägib Roht. Näitusel on väljas kuus kommikarpi, mille kaanel rahvariietes paarid. Taustal on erinevad Tallinna vaated: Russalka, vana laululava jne. Välditud oli punalippe või loosungeid ning toonase elu taustal on kujundus vägagi apoliitiline.

Palju kujundas kommikarpe ning muudki kunstnik Diana Laev (1919–2002). Tema 1960-ndate ja 1970-ndate alguse kujundusi iseloomustavad graafilised peened jooned. Alles on hulk šokolaadikarpe, millel rahvariides lauljad või tantsijad. “Paljud karbid on käinud läbi ka restauraatorite käest. Sest need on pärast magusa ärasöömist leidnud kodudes muud kasutust. Näiteks nööpide hoidmisel. Mõnele erakogust pärit karbile on kirjutatud küljele “nääriehted“ või “nukkude karp”. Aga need on tõeliselt imeilusad kujundused,” rõõmustab Roht.

Graafika asemel foto

1969. aastal möödus sajand Eesti esimesest üldlaulupeost ning see leidis väga laialdast tähistamist. Kalevis valmisid Diana Laeva kavandite järgi suured šokolaadikarbid ning muudki magusat.

1970-ndatel tuli värvide ja graafika asemele suuresti foto. Pildid olid küll ilusad ja värvilised, kuid tihti kannatas tulemus kehva trükiteostuse pärast. Seda just šokolaaditahvlitel. Nii on olemas näidis, kus paberil rahvariietes tüdruk, kuid ta nägu on põhjamaa lapse kohta väga tõmmu.

“Mõnel trükisel on värvid natuke nihkes. Vaata nagu 3D pilti ilma prillideta,” ütleb Roht. Sellest ajast on pärit näiteks suur valge-roosa sefiirikarp, mille kaanel foto rahvariietes lastest tantsupeol. Samuti valmistati 1970-ndate alguses Maiuspala eripartii “Kui mina hakkan laulemaie…” 1980. aasta olümpiaregatiks anti aga välja šokolaaditahvlite seeria, kus ümbrispaberil erinevad rahvariided. Täpsemalt kuuluvad sinna Muhu, Kärla, Järva-Jaani, Mustjala ning Kihnu. Lisaks olid 1970–80-ndatel ka väikesed pidudeteemalised tahvlid ning ka muidki maiustusi.

Uue vabariigi ajal on Kalev ikka pidusid meeles pidanud. Nii on ikka peoaastatel välja antud temaatilisi maiustusi. 2014. aastal oli selleks suur kommikarp. “Laulupidu” ja väiksemad šokolaaditahvlid.

Uudiseid on ka tänavu, kui toodeti erinevaid tooteid. “Selle peo auks tõime poelettidele laulu- ja tantsupeo šokolaadid ning kommid. Uudis on kamadražeed ning kama-keefiri batoonike kuivatatud jõhvikatega. Armastatud käsitöökommid Tuljak on saanud peoks uue vormi,” ütleb Ruth Roht.