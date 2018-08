31. augustist 2. septembrini korraldavad Rae kultuurikeskus ja Eesti vabadusvõitluse muuseum Lagedil Eesti esimese sõjafilmide minifestivali.

Kolme päeva jooksul on võimalik vaadata nelja sõjafilmi, millest kolm on tunnustatud mängufilmid – „Tundmatu sõdur“, „Dunkirk“ ja „Kapten“ – ning neljas Sulev Keeduse dokumentaalfilm „Sõda“.

„Lagedil Eesti Vabadusvõitluse Muuseumis toimuv sõjafilmide minifestival ei pretendeeri õieti millelegi paatoslikule. Me aitame mäletada,“ kirjutas Rae kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru. „On selge, et sõdadeta poleks iial olnud vajadust kuulutada välja ülemaailmset rahupäeva. Vähem kui nädalapäevad tagasi tähistati kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäeva ning avati Maarjamäe memoriaal mälestamaks neid, keda pole siin just sõja pärast. Vist igas eesti peres on keegi, kellele seda memoriaali vaadates on sobilik mõelda. Me tähistame 100 aasta möödumist meie riigi loomisest, kuid seljataha vaadates ei näe me kuidagi mööda ka meiega seotud sõjategevusest. Olgugi, et kasvab juba mitmes rahuaja põlvkond, me peame mäletama.“

2017. aastal linastunud „Tundmatu sõdur“ on lugu, milles keskmes on rühm soome sõdureid võitlemas nõukogude sõdurite vastu teises maailmasõjas. Tegu on Soome läbi aegade vaadatuima filmiga.

Ülemaailmsel rahupäeval linastub „Dunkirk“ (2017) – eepiline märulipõnevik liitlasvägede sõdurite uskumatust evakuatsioonist Belgia, Suurbritannia ja Prantsusmaa aladelt Saksa sõjaväe kiuste.

Kolmanda mängufilmina tuuakse vaatajate ette tõestisündinud lool põhinev, arvukalt auhindu võitnud ja mitmetel rahvusvahelistel filmifestivalidel linastunud Saksa režissööri Robert Schwentke sõjadraama “Kapten” (2017).

Välismaiste mängufilmide kõrval tuleb näitamisele ka Sulev Keeduse dokumentaalfilm „Sõda“ (2017).

Piletid linastustele muuseumist kohapealt, hinnaga 3 ja 5 eurot. Täpne ajakava ja lisainfo Rae kultuurikeskusest: http://kultuur.rae.ee/sundmused.