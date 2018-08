Juba sel laupäeval toimub Kosel kolmandat korda Maheda Muusika Festival, kus tänavu on peaesinejateks Maia Vahtramäe ja Jaan Sööt. Esimest korda toimub festival ühepäevasena ning pileti saab lunastada vaid viie euro eest. Alla 120 cm kasvuga külastajad pääsevad festivalile tasuta.

Festival algab Kose laululaval kell 14, kui lavale tuleb kohaliku Rokikooli ansambel Maasikamoos. Tund aega hiljem jätkab Kuuvarjutajad. Kell 17.15 astub lavale üks peaesinejatest, Maia Vahtramäe, keda saadab kitarril Mart Abro, ning kohe peale teda teine tõmbenumber, Jaan Sööt. Festivali muusikalised etteasted lõpetab kell 21.30 alustav Ken Metsis.

Festivali pressijuht Indrek Ojametsal on külastajale omad soovitused. “Tänavuse aasta artistidest tooksin kindlasti välja eriti mõnusa Tartu soul-ansambli Von Dorpat, kel valmib sel sügisel debüütalbum. Ka Eesti esimene gypsy-jazz trio Titoks on bänd, keda peaks festivalile kuulama tulema,“ ütles ta.

Oma tass kaasa

Maheda Muusika Festivalil on muusika tähtsal kohal, kuid sealt leiab ka muud huvitavat. Üles seatakse nii töötoad kui lasteala ning toimub mahelaat. „Külastajad saavad osaleda mõnusates töötubades – jooga töötuba, Kose kunstikooli töötuba ja muu selline. Taaskord saab külastada mahelaata ning festivali pisemad külastajad saavad lõbusalt aega veeta lastealal, mis seekord valmib koostöös Kose noortekeskusega,“ rääkis Ojamets.

Peale muusika kuulamise saab osaleda töötubades.

Uus on tänavu Teadusteatri töötoad, kus lapsed saavad koos Teadusteatri neidudega ise katseid läbi viia.

Oluline on festivali korraldajatel ka maheda mõtteviisi levitamine. Nii kutsub Ojamets külastajaid tulema festivalile oma tassiga – oma tassiga tulijad saavad Mahekohvist jooke veidike odavamalt osta. Ka laadal pakuvad oma kaupa mahetootjad ja -toitlustajad.

Raha rokkimiseks

Pileti saab lunastada festivalile vaid viie euro eest ning need, kel kasvu alla 120 sentimeetri – selle mõõtmiseks on väravas mõõdupuu, mille alt peab läbi mahtuma – saavad festivalile tasuta.

Publikut ootavad korraldajad sama palju kui eelmistel aastatel, kuigi festival on seekord ühepäevane. „Eelmistel aastatel on külastajaid olnud keskmiselt 700–800. Loodame ka sel aastal sama suure publikuhulga kohale meelitada,“ lausus Ojamets.

Festivalile mullune peaesineja oli Estonian Voices.

Festivalil on ka heategevuslik eesmärk – tänavu toetatakse festivali piletitulust kohaliku Rokikooli. „Kui kuulete gümnaasiumihoone keldriruumidest mässavat trummipõrinat ja kitarrimängu, võite kindlad olla, et need on just meie kohalikud noored, kes saavad täiesti tasuta harjutada pillimängu õpetajate Timo Varblase ja Jaanis Maala valvsate käte all,“ rääkis Ojamets. Rokikoolis saab õppida kitarri, basskitarri ja trummide mängimist ning proovida bändi tegemist. Kooli omapära on alternatiivsed muusikastiilid.

TEAVE: Maheda Muusika Festival

• Toimub Kose laululaval 11. augustil.

• 14.00 Rokikooli ansambel Maasikamoos

• 15.00 Kuuvarjutajad

• 16.00 Pillikud

• 17.15 Maia Vahtramäe

• 18.15 Jaan Sööt

• 19.30 Titoks

• 20.30 Von Dorpat

• 21.30 Ken Metsis