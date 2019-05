Esmaspäevast, 6. maist läksid remonti Klooga raudteejaama rööpad, pöörmed ning vahetakse ka teealune killustik. Kuni 26. maini kestvate tööde ajal sõidavad Keila, Kloogaranna ja Paldiski vahel asendusbussid.

Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin ütles Harju Elule, et 6. maist kuni 26. maini tehakse kapitaalremondi töid Klooga jaamas. Sellel ajal veetakse reisijaid Keilast lääne poole bussidega. “26. maist jätkub kapitaalremont Klooga jaamas reisirongiliiklust häirimata. 18. maist kuni 25. maini on suletud ka Klooga raudteeülesõit ning autoliikluse tarbeks on korraldatud ümbersõit läbi Niitvälja,” selgitas Vjatnik.

Mida Klooga peatuses peaaegu kuu aega ehitatakse ja remondtakse? “Seal toimub kogu jaama kapitaalremont: vahetatakse välja kõik liiprid, rööpad, pöörmed ja ballastkillustik. Rekonstrueeritakse ka raudtee ülesõit. Tööde eesmärgiks on tagada mugavam ning sujuvam rongiliiklus,” ütles ehitusteenistuse juht.

Rattaid ei saa vedada

Et ehituse ajal rongid Keilast edasi ei sõida, siis liiguvad Paldiskisse, Kloogale ja Kloogaranda bussid.

“Nagu viimastel aastatel tavaks saanud, tuleb ka sel aastal arvestada raudtee remonttöödega, mis seavad rongiliiklusele omajagu piiranguid,” sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. “Alates 6. maist teenindame kolme nädala jooksul oma kliente Keila ja Paldiski ning Keila ja Kloogaranna vahel bussidega. Mõistagi on bussisõit üksjagu ebamugavam, sinna ei saa võtta ka jalgrattaid. Oleme tänulikud kõikidele reisijatele nende kannatlikkuse eest ning loodame, et tulevikus saame selle võrra kvaliteetsema taristu, et pakkuda oma klientidele senisest paremat teenust.”

Topeltbuss Paldiskisse

“Osade reiside puhul palun tähele panna, et Paldiskisse sõidavad kaks bussi . Üks neist teeb peatuse kõikides vahepeatustes, teine aga sõidab otse Paldiskisse. Nii saame Paldiski inimestele pakkuda kiiremat sõiduaega. Palume olla tähelepanelik ja jälgida bussidel olevaid infosilte, et valida õige buss. Riisipere suunal muudatusi ei ole, sinna saab jätkuvalt sõita kogu teekonna ulatuses rongiga,” täpsustas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Asendusbusside peatuskohad märgistatakse Elroni värvides tahvlitega, nende asukohad koos infoga sõiduplaanimuudatuste kohta on leitavad Elroni kodulehelt ja ooteplatvormide infostendidelt, tasuta rongiinfot jagab ööpäevaringne infotelefon 616 0245.

Remont ootab ka Keila jaama

Ees ootavad kapitaalremondi tööd Keila jaamas, Riisipere poolses otsas. Tööde käigus asendatakse rööpad, liiprid ning vanad pöörmed. Terve tööde periood on plaanitud 10. juulist kuni 16. septembrini. Hiljem võivad toimuda rongiliiklust mitte takistavad järeltööd. 10.juulist kuni 28. augistini toimub reisirongiliiklus ainult kuni Keila jaamani. Samuti on käsil ooteplatvormi rajamine Keila jaamas esimese tee kõrvale ning tööde aeg vältab juunikuuni.