Eesti kaunimad naised valiti 30. juunil Viimsi Talveaias. Tänavune Eesti Iluduskuninganna on Anette Müürsepp Kiili vallast ja Missis Estonia tiitlit kannab Elina Kalju. Tegemist oli Tiina Jantsoni korraldatud võistluste 29. hooajaga.

Kiili vallas, Vaela külas elava Anette Müürsepaga kohtus Harju Elu päev pärast juubelilaulupidu. “Ma olin seal pühapäeval ja seoses toitlustusega. Tuttavad kutsusid abiks pannkooke müüma. Oli pikk ja tihe päev,” ütleb Müürsepp. Varem on ta ise pidudel kolmel korral laulnud. “Kaks korda Kiili kooriga ja ühe korra Liivi Listra stuudioga. Viimati 2017 noorte peol,” räägib neiu. Kiili vallas elab ta seitsmendat aastat. Viimased kolm aastat elab ta Vaela külas.

Kuidas sai Anette Müürsepp teada, et toimuvad iluduskuninganna valimised? “Juba novembris pakkus jumestustoodete firma Blessix OÜ asutaja Sigrid Kesküla kandideerimist välja. Aga mina mõtlesin, et ma ei ole nii julge. Modellindusega pole ma kokku puutunud,” meenutab neiu. Kuid kuu enne võistlust otsustas ta ometi, et võtab osa. “Argusega ei jõua elus kuhugi ning uusi asju tuleb proovida. Eks enamuse tüdrukute unistus on olnud mõni missitiitel,” arutleb Anette.

Näitleb ja laulab

Lava ja esinemine talle siiski täiesti võõrad pole. Müürsepp õppis kolm aastat Polygon Teatri koolis. Kahjuks läks aga õppegrupp laiali. “Aga sain hea lavakogemuse Aita Vaheri käe all. Tema tõi kõigist ande välja. Lisaks olen õppinud Liivi Listra laulustuudios ja Kiili kunstide koolis Triin Lutsoja käe all,” loetleb ta.

Et teada saada, kas korraldajad valisid sind kümne osaleva neiu hulka, tuli saata lühitutvustus ja enda fotod. Üllatusena valiti Anette Müürsepp kümne hulka. “Siis saime juuni lõpus kokku. Olid treeningud ja lavalise liikumise koolid. Olid ka meigikoolitused. Puhkusepäeval käisime misside ja missikandidaatidega ka T1 Mallis, kus sõitsime vaaterattaga,” meenutab Anette Müürsepp.

Palju oli ka pildistamist. Eelvõistlus oli laupäeval 29. juunil, kus valiti välja viis iluduskuninganna ja viis missisekandidaati. Nemad võtsid mõõtu päev hiljem ehk 30. juunil Viimsi talveaias.

“Meie seltskond oli väga tore. Kõige enam oli tantsijaid. Lauljaid vaid kaks. Ehk mina ja üks missistest. Sõutantsus olid ka kõik väga head,” kiidab ta. Anette esitas lauluvoorus Adele lugu, sest tema looming on neiu lemmik. “Need laulud jäävad kohe meelde. Sõnum on ka selge,” lisab ta.

Esiti ei uskunud

Pühapäeval, 30. juunil oli lõppvõistlus. Parimad selgitati viie vooru kokkuvõttes. Ehk toimusid suvekleidi voor, spordivoor (koos sportliku tantsuga), lauluvoor, bikiinivoor ja õhtukleidi voor. Kandidaat Anette Müürsepp nautis enda sõnul enim õhtukleidi vooru, sest sai seal väga särada.

Õhtu lõpus kuulutati välja võitjad. Missis Estonia tiitli ja krooni sai Elina Kalju. Eesti Iluduskunganna on aga Anette Müürsepp. Lisaks sai Vaela neiu ka Miss Blessix tiitli. “See on Raplamaa firma ja toodab looduslikke meigitarbeid. Mulle meeldivad just looduslikud asjad,” kiidab Müürsepp. Printsesse ja esimest või teist missist tänavu ei valitud. Selle asemel jagati hulk väiksemaid tiitleid: modell, fotogeenilisem daam, bikiinimiss jne.

“Nõks käis läbi, kui öeldi minu nimi välja. Ei ole võimalik. Esimesel päeval oli ikka šokk suur. Alles teleuudisest sain aru, et olengi iluduskunganna,” kirjeldab neiu tundeid.

Mida teeb ta iluduskuningannana edasi? “Oktoobris osalen Albaanias võistlusel Miss Globe. Minu jaoks on see väga oluline, et saaksin palju esineda. Samuti tahan osaleda heategevuses,” räägib Müürsepp.