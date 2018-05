Täna Keilas toimunud Titerallil osales rekordarv “rallimasinaid” – kokku 205 väikelaste käru, vankrit, jalgratast ja tõukeratast. Lastega liikumist populariseeriv üritus oli esmakordselt ka orienteerumismäng.

Ürituse peakorraldaja MTÜ Hiirekese Mängutuba juhataja Anneli Pärlini sõnul oli esialgne plaan lüüa uuenenud üritusekontseptsiooniga senist rekordit ja tuua korraga tänavale vähemalt 100 väikelaste sõidukit.

“Seda, et me eesmärgi kahekordselt ületame, ei oleks osanud oodata. Mul on väga hea meel, et nii paljud vanemad oma lastega kodudest välja tulid, andsid panuse rekordi sünnile ja tundsid lihtsalt rõõmu liikumisest,” ütles Pärlin.

Seni suurim Titerallil osalejate arv oli 2011.aastal, kui liikumas oli korraga 65 lapsevankrit ja -käru.

Pärlini sõnul andis oma panuse rekordi sünnile kindlasti ka suurepärane ilm. “Mõni aastat tagasi said titerallitajad lörtsisaju osalisteks. Tänane päev on lausa suurepärane lastega õues seiklemiseks. Ma usun, et nii lapsed kui ka vanemad said tänaselt ürituselt palju positiivseid emotsioone ja tundsid rõõmu lastega õues liikumisest, koos mängimisest ja nautisid meie rohelist linna. Hoolimata sellest, et meil said otsa nii rallinumbrid kui ka linnakaardid, suhtusid kõik osalejad mõistvalt. Olen neile selle eest tänulik,” lisas peakorraldaja.

Kui varasematel aastatel on Titeralli olnud üks ühine pikem jalutuskäik, siis seekord toimus sündmusele põnevuse lisamiseks otsimismäng. Kõik osalejad said ülesannetelehed ning linnaruumist tuli ette antud aja jooksul üles leida teatud objektid. Auhinnad jagati välja loosimise teel, lisaks saavad kõik titerallitajad ka veebipõhised auhinnad. Mängu õnnestumisele aitasid kaasa rohkem kui 20 Keila Kooli 10E klassi noort.

Titerallil kvalifitseerusid rallimasinate kategooriasse kõik koolieelikute sõiduvahendid: väikelaste vankrid-kärud, jalgrattad ja tõukerattad.

Seekordse Titeralliga tähistati EV 100 ja Keila 80 juubelit.

