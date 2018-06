Kas Harjumaa inimesed teavad, et aastate jooksul on siin olnud umbes 170 peret, kes võtavad endale aastaks koju elama ühe välisriigist pärit õpilase? Sealjuures pea iga viies pere on vahetusõpilast võõrustanud rohkem kui korra.

Sel aastal elavad Harjumaal, sh Tallinnas 17 õpilast erinevatest riikidest. YFU Eesti otsib ka sel aastal vahetusperesid 16. augustil saabuvatele välisõpilastele, kes on otsustanud tulla suure valiku riikide seast just Eestisse oma üht gümnaasiumiaastat veetma. 23 neist on leidnud oma vahetuspere, kuid 14 vahval noorel pole ikka veel Eestis pere ja kodu. Kas sinu pere võiks võtta endale vahetusõpilase ja avardada seeläbi ka oma maailmapilti?

Milline on üks vahetuspere? Täitsa tavaline Eesti pere, kes võib elada linnas või maal, mandril või saarel, oma majas või korteris, omada ühte last või koguni kümmet. Kas teadsid, et YFU statistika näitab, et keskmisel vahetusperel on 3,5 last ja elatakse väiksemas asulas? Oluline on, et vahetusõpilasel oleks soe tuba ja toit laual. Taskuraha saadavad talle tema enda vanemad.

Perekond Lopp, kes elab 11 km Tartust, on öelnud: „Pole oluline, kas vastuvõtjate kodu on maal või linnas, küll aga on tähtis, et tulijale oleks võimalik siin ka huvitegevust, trenne ja meelelahutust võimaldada. Samas ei saa ega pea pere oma elu aastaks vaid vahetuslapse järgi ümber korraldama, teda kogu aeg ekstra kuskile viima-tooma. Meil askeldavad vahetuslapsed oma trennide-ringidega pärast esimest juhendamist ise, samamoodi nagu meie oma lapsed.”

Samuti ei pea vahetuspere oskama inglise keelt. Mida rohkem eesti keelt kodus räägitakse, seda kiiremini õpib vahetusõpilane keele ära. Vahetusperel on aastaringselt olemas tugiisik ja ettevalmistavad koolitused ning kohtumised. Vahetusõpilase kooli leidmise ning asjajamisega tegeleb YFU Eesti, pere ei pea selle pärast muretsema

Too maailm koju

Selleks, et avardada enda ja oma laste maailmapilti, ei pea tervet maailma läbi reisima. Kui teisest riigist pärit noor inimene elab aasta sinu peres, siis õpid seda kultuuri üsna hästi tundma. Samuti saad teada, kuidas käivad asjad teises riigis/riikides, millised on teise rahvuse väärtushinnangud ja kombed.

Samas ei pruugi vahetusõpilane vastata sugugi pere ootustele. Kui tänavu elas ühes Eestimaa peres Mehhikost pärit Carlos, lükkas see aeg ümber kõik pere senised arvamused ladina noormeestest, kui emotsionaalsetest tohuvabohudest – vastupidi! Ka mehhiklased võivad olla äärmiselt tagasihoidlikud ja tasakaalukad.

Nagu ikka saavad paljud arusaamatused alguse valedest eeldustest või millegi rääkimata jätmisest. Kui perre tuleb elama uus pereliige, siis muutub omavahel kõigest rääkimine veelgi olulisemaks. Samuti muudab perekonda omavahel lähedasemaks ka see, kui koos vahetusõpilasega saab Eesti imelisi paiku uuesti avastada ja meie kodumaad kellegi teise silme läbi tundma õppida. Tavalised pere väljasõidud ja ringkäigud muutuvad korraga palju põnevamaks. Eestlaste jaoks võib olla uskumatu, millise mulje jätavad Tai suurlinnas üles kasvanud noorele paksus metsas marjakorjamine või lume peal kelgutamine

Oma lastel on lõbusam

Lastel on juures uus õde või vend, kellega kas jalgpalli mängida, rattaga sõitmas käia või keda üritustele kaasa võtta. Nii nagu oma laps saab vahetusõpilasele eesti keelt õpetada, saab viimane perele mõnda võõrkeelt õpetada. Eks see kõige parem õpe ongi praktika.

Lapsesaamine pole kunagi olnud nii lihtne! Vahele jääb mähkmevahetusperiood ja kõndima õpetamine. Uus laps on juba peaaegu suureks kasvatatud. Küll aga tuleb olla kannatlik uue pereliikme eesti keelest arusaamisega ja Eesti ning teie pere elukorralduse selgeks õppimisega. Näiteks ei pruugi vahetusõpilane esimesel korral aru saada, et sauna minnes tuleb ka jalanõud koos sokkidega ära võtta. Samuti tuleb mõista seda, et sinu pere ja kodu on aastaks ajaks vahetusõpilase pere ja kodu, turvatunne ja tugipunkt.

Kui sa tunned, et tahad avada oma kodu uksed ja südame mõnele noorele vahetusõpilasele, kes on otsustanud oma vahetusaasta just siin, Eestis, veeta, siis mine https://www.yfu.ee/vahetuspere/vali, vali endale aastaks uus pereliige ning täida ankeet.