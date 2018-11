1. detsembril võtab Ensto Ensek ASi tegevjuhi rolli Peeter Mõrdilt üle Kaarel Suuk. Harju Elu uuris, millise mehega on tegemist ja millised on tema plaanid.

Kaarel Suuk, te olete Ensto Ensekis töötanud juba 13 aastat. Kuidas teie töö ettevõttes alguse sai?

Õppisin Saksamaal Konstanzi ülikoolis ja kuna Eestisse naastes oli mul enne lõputööd pool aastat aega ning tekkis võimalus see aeg Enstos töötada, mõtlesin, et tulen mõneks ajaks. Aga siia ma jäingi. Jäin seetõttu, et siin olid väga head juhid – Cristjan Kalve ja Üllas Täht – ja kolleegid ning suurepärane ettevõttekultuur. Mind võeti tööle, kuna oskasin saksa keelt ja Enstol oli tarvis inimest Saksamaa turu jaoks. Nii alustasingi kliendihaldurina.

2015. aastal edutati teid firma Keila tehase juhiks. Millega te usalduse välja teenisite?

Kuna Ensto on pereettevõte ja väärtustame kõrgelt oma töötajad ning ettevõttesisest n-ö kasvamist, siis väga suureks plussiks ongi Enstos võimalus areneda ettevõtte sees ja sellega koos. Keilas on näiteks 80% juhtidest kasvanud just ettevõtte seest. Mina töötasin pikalt logistika ja kliendihalduse juhina ja mulle pakuti võimalust hakata juurutama lean-tööriistu kontserni erinevates tehastes. Kuna see protsess ja tulemused olid edukad ning ettevõte hindas minu töötajate kaasamise viise, sain võimaluse tõestada end ka Keila tehase juhina.

Alates käesoleva aasta 1. detsembrist olete te AS Ensto Enseki tegevjuht, mis tähendab, et lisaks Keila tehasele vastutate ka Tallinna tehase eest. Palju tööd teie igapäevastele kohustustele nüüd lisandub?

Tallinna tehase kohapealset tööd korraldab ikka tehase juht, eks vastutust tuleb juurde, aga kõige olulisem on ikka meeskonnatöö, üksi ei tee suurt midagi ära. Minu jaoks on oluline panna paika selged sihid ja anda vabadus nende elluviimiseks.

Millise hinnangu te annaksite Peeter Mõrdi tegemistele, kes seni ettevõtte tegevjuhi kohustusi täitis?

Ettevõte senine juht Peeter Mõrd, kes hakkab juhtima Ensto strateegilise partneri Plastone tegevust, on oma valdkonna tipptegija. Peeter on koos meeskonnaga üles ehitanud ja panustanud Tallinna tehase arengusse, millest on tänaseks saanud maailmatasemel lean-tehas. Peeter on väga tugev praktik ja insener ning paneb hea meelega käed külge seal, kus vaja.

Kui palju töötajaid on Ensto Ensekil Eestis, kui palju mujal maailmas? Millistes riikides?

AS Ensto Ensek on Ensto Gruppi kuuluv rahvusvaheline rohetehnoloogia ettevõte. Ensto Grupp tegutseb 20 riigis ning grupis töötab ca 1600 inimest. Ettevõte on tugevalt esindatud Põhjamaades, aga ka Prantsusmaal ning kaugematest kohtadest võib välja tuua USA ja India. Eestis on Ensto Ensekil tehased Tallinnas ja Keilas ning töötajaid kokku ligi 500. Ensto Keila tehas on saanud kogu Ensto Grupi kõige kõrgema kvaliteeditasemega tehase tunnustuse.

Milliseid tooteid ettevõtte Keila ja Tallinna tehastes valmistatakse?

Tallinna tehas on silikooni- ja plastivalutehas ning Keilas toodame erinevaid elektriseadmeid ja -tarvikuid. Kuna keskendume järjest enam toodetele lisandväärtuse loomisele ja klientide erilahendustele, on meie fookuses nutikatele lahenduste loomine.

Meie kõige uuem toode, elektriautode laadimisjaam, on üks näide nutikast tootelahendusest, kus me mitte ainult ei müü elektriautode laadijaid, vaid võimaldame teenustena nende ka monitoorimist ning ennetavat hooldust. Täna toodame elektriautode laadimisjaamu, näiteks kõikidele Norra lennujaamadele.

Ensto elektriautode laadimisjaamu võib näha ka Eesti suuremates kaubanduskeskustes, näiteks saab seda uudistada uues T1 Mall of Tallinnas. Keila tehasest on samuti tulnud ka Arvo Pärdi keskuse sadeveerennide jäätumiskaitse lahendus ja Ülemiste City büroohoonete töökoha elektrivarustuse lahendused.

Eelmisel aastal ütlesite te Harju Elule, et soovite arendada nutika linna kontseptsiooni. Mida see kontseptsioon endast täpsemalt kujutab?

Nutika linna kontseptsioon tähendab ideaalis linna, kus kõik toimib erinevaid informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid kasutades võimalikult efektiivselt ning inimese- ja keskkonnasõbralikult. Linnastumine on megatrend, millega tuleb meil kohaneda kõigil. Ensto nutikad elektrilahendused just seda eesmärki taotlevadki. Siin on heaks näiteks meie elektriautode laadimislahendused. Kui varasemalt oleme olnud toodete tootja, siis nutika linna kontseptsioon loovad vajaduse ning eeldused järjest enam pakkuda ka teenuseid. Me mitte ainult ei müü elektriautode laadijaid vaid võimaldame ka nende monitoorimist ning ennetavat hooldust.

Eelmisel aastal arvasite te ka, et senisest enam peaks keskenduma Aasia turule. Kui suur protsent Ensto Enseki Eesti tehaste toodangust viiakse praegu Aasiasse, kui suur protsent Euroopa riikidesse ja mujale?

Maailm liigub selles suunas, kus kõike on vaja kiiresti ja seetõttu tasub järjest enam toota tarbijale võimalikult lähedal. Enstol on tehas Indias, mis püüab Euroopa teadmisi ja kogemusi rakendada seal koha peal ning teeb seda väga edukalt – India tootmine kasvab aastas ca 200%.

Milliseid iseloomuomadusi vajab teie hinnangul ettevõtte tegevjuht edukaks tööks?

Peaks olema hea kaasaja ja suutma kokku panna häid meeskondi, sest edu sõltub ikka tiimitööst. Inimesi tuleks innustada suurelt, julgelt ja loovalt mõtlema. Loovuse arendamise eelduseks organisatsioonis on hinnangute ja kriitikavaba õhkkond, kus uued ideed on vastuvõetavad, nende elluviimist toetatakse ning ebaõnnestumisi mitte ei karistata, vaid nendest õpitakse. Ensto üheks strateegiliseks eesmärgiks on hea töötaja kogemuse loomine, sest ettevõtte kõrge kvaliteedi ja efektiivse tootmise taga on just inimesed. Seetõttu on oluline kõiki töötajaid kaasata, pakkuda head töökeskkonda, motiveerida ja märgata.

Millistele kriteeriumitele peavad vastama inimesed, kes Ensto Ensekis teie alluvateks tulla soovivad?

Kõige olulisem on positiivne suhtumine ja mõtteviis, et kõik on võimalik. Töötajate puhul hindame kõige enam soovi kaasa mõelda ja tahet midagi ära teha. Professionaalseid oskusi saab alati lihvida ja juurde õppida, oluline on, et inimesele sobiks meie organisatsiooni kultuur ja ta sooviks töötada meeskonnas. Meie eesmärgiks on, et töötajad tuleksid hommikul hea meelega tööle ja läheksid õhtul rahulolevana koju.