Ehkki aprilli lõpus tähistas pillimees, orkestrijuht ning pedagoog Tõnu Sal-Saller juba 80. sünnipäeva, on ta pidevalt proovides või õpetab Nissis lapsi. Tema juubelikontsert toimub eeloleval pühapäeval.

“Õnneks on praegu veel kiire ning tegemist siiani jätkub,” ütleb muusik ja orkestrijuht Tõnu Sal-Saller . 20. aprillil tähistas mitmekülgne muusik 80. sünnipäeva. Kuid kalender on tal mais, juunis ning ka juulis üsna tihe. “Nissi Trollidega on juunis mitmeid üritusi. Juulis korraldane koos Norra sõpradega Laulasmaal muusikalaagri. See lõppeb kontserdiga Arvo Pärdi keskuses,” räägib Sal-Saller . “Pärast seda saab pisut selga sirutada.”

Ümmargust tähtpäeva peetakse eeloleval pühapäeva ehk 5. mail Riisipere kultuurikeskuses. Kell 14 algav kontsert on plaanitud umbes tunniseks. Teiste hulgas tuleb üle aastate kokku omaaaegne Kustas Kikerpuu juhitud ETV ja ERF-i ansambel Admiral. Koosseis tegutses 1970-ndate teisel poolel ja 1980-ndate alguses. Mängiti ETV saadetes (muuhulgas legendaarses Reklaamiklubis) ning anti ka kontserte. Eesto solistide nimekiri, kes ansambliga esinesid, ulatub kümnetesse.

Esinevad ka järeltulijad

“Mõned mehed koosseisust on tänaseks kahjuks lahkunud. Ehk siis Kustas Kikerpuu, Peep Ojavere ja Uno Saviauk. Aga enamus on elus ja nendega teeme kaks lugu,” ütleb muusikamees. Pühapäeval mängivad Riisiperes Admirali koosseisus Tõnis Kõrvits, Andi Villenthal, Tiit ja Ain Varts, Rein Roos ja loomulikult Tõnu-Sal –Saller. “Mängime kahte Kustas Kikerpuu lugu. Ja kolmas lugu aastast 1982 jookseb videona seinal,” räägib Sal-Saller. Lisaks esineb ka ERSO fagotikvartett. Mängis ju Tõnu Sal-Saller pikalt esindusümfooniaorkestris.

Koos orkesteriga Nissi Trollid esinevad ka Laura Maria Hunt ning Hendrik Sal-Saller. “Laura on minu 11-aastane tütretütar, kes elab Soomes. Tubli ja andekas tüdruk,” kiidab Sal-Saller. Poeg Hendrik laulab kontserdil kaks lugu.

Kuidas Nissi puhkpilliorkestril läheb? “Olen juba 23 aastat Nissi ja Turba kandis tegutsenud, Nissi Trolle juhtinud ja koolides õpetust jaganud. Need lapsed kellega ma asja alustasin, on juba suured ja mängimas juba nende järeltulijad. Õpetajaidki on Trollidest sirgunud,” ütles Sal-Saller mullu novembril Harju Elule antud intervjuus.

Noori huvitab muusika

Ta rõõmustas toona, et huvi muusika vastu on suur. Seda vaatamama nuti ja arvutiajale. “Aga ennekõike tuleb kasvatada lapsevanemaid, et nad saaksid aru: miks on muusikat ja selle õppimist vaja. Praegu on Turba ja Nissi asulates ja laiemalt vana valla piirides orkestriga seotud 90 last. Kõige nooremad on neist kuuesed,” selgitas mees.

Tõnu Sal-Salleri pillimehekarjäär on väldanud kaugelt üle poole sajandi. Mullu oktoobris täitus 50 aastat esimesest Horoskoobi saatest. See oli sari, mille vaadatavust võis ilmselt mõõta sadades tuhendetes. Kirjade virna arvestati meetrites ning solistidest said tuntud tegijad. “See oli suur saade ning suur tegemine. /—/ Mina olin toona ERSO-s fagotil. Eks õhtusteks mängudeks tuli kombineerida ja nipitada. Lisaraha oli ikka vaja. Sest sümfoonikute palgad olid toona ja on ka praegu väikesed. Mõnikord juhtus nii, et hommikul alustasid ERSO proovidega ja hiline õhtu lõppes näiteks Viru varietees,” meenutas Sal-Saller mullu.