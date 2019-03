Rae vallas Peetris avati 1. märtsil uue lasteaia Leerimäe maja. Teine, suurem maja avatakse veel sel kevadel. Kokku on kahes majas 300 lasteaiakohta.

Leerimäe majas on ruumi 120 lapsele ja õppetööga alustati juba käesoleval nädalal. Maja ehitaja oli AS Parmeron, kogumaksumuseks kujunes 1,76 miljonit eurot ja see finantseeriti Rae valla eelarvest.

Rae vallavanem Mart Võrklaeva sõnul toovad 300 lisakohta piirkonna lasteaiajärjekorra probleemile leevendust, kuid ei lahenda seda täielikult. „Meie õnn ja õnnetus on see, et elanikkond on väga noor ja lasteaia- ning koolikohti on pidevalt vaja juurde luua. Lapsi on meil palju ja haridus on prioriteet – sellest annab tunnistust ka see, et valdkonda suunatakse erineval moel meie ligi 50 miljoni eurose eelarve mahust lausa 66%,“ selgitas vallavanem.

Leerimäe lasteaia kaks hoonet on valla 11. ja 12. lasteaed. 2014. aastast alates on Rae vallas avatud veel neli uut lasteaeda: Aruheina, Võsukese, Uuesalu ja Lagedi.