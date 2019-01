Möödunud nädalavahetusel osalesid paljud robootikahuvilised lapsed Põhja-Eesti First Lego League`i eelvoorudes Laagri koolis.

Laagri kool on jaanuari viimase nädalavahetuse päevadel lapsi ja täiskasvanuid täis, mistõttu ei ole aru saada, et tegemist oleks puhkepäevadega ja noored võiksid kodus muude asjadega tegelda. Kooli fuajee on täis võistkondade laudasid, kus tutvustatakse enda tehtud kosmoseteemalise probleemi lahendamise projekti ning antakse veel viimast lihvi enda ehitatud robotitele.

Võistkond Roboseidon missioonilaua juures.

Kõikide kosmonautide kostüümidesse riietunud ja isetehtud kosmoselaevade vahelt jääb silma ühest poisist ja neljast tüdrukust koosnev võistkond Püünsi Kosmonaudid, kelle meeskonda kuulub ka sülekoer. Võistkonna projekti ideeks on nimelt saata koos kosmonautidega kaasa lemmikloomad, et peletada inimeste igavust.

„Meie tiim on robootikaringis õppinud robotite ehitamist ja programmeerimist,“ räägib Margaret Pallon. Tüdrukud seletavad, et tegelikult on oluline ka meeskonnatöö ja asju mitu korda kontrollida. Lisaks nõustuvad kõik grupiliikmed, et kõik lapsed võiksid käia robootikaringis, sest siis nad teevad oma nutiseadmetes ka midagi asjalikku ja kasulikku.

Võistkond Laagri Unicorns võitis Meister I auhinna.

Juhendaja Silver-Toomas Ant õpib ise veel Gustav Adolfi gümnaasiumis, kuid juhendab kahte robootikaringi. „Ma olen kuulnud, et robootikajuhendajatest on väga puudus. Õnneks minuni ei ole neid pakkumisi jõudnud, muidu jääks aega väheks,“ räägib noormees. Laagri robootikaringides on aga juhendajate puudus lahendatud lapsevanematest kaasjuhendajatega, kes on võistkondadele toeks. Kaasjuhendaja Diana Poudel toob aga välja huvitava tõsiasja, et mida vähem tiimitöösse sekkuda, seda paremini areneb grupi koostöö ja saadakse ka paremaid tulemusi. Vaja on lihtsalt jagada julgustavaid sõnu ja pakkuda mõnusat paika, kus huviringi tööga tegelda.

Tiim Laagri Laju missioonilaua juures.

Roboseidoni võistkonna noored räägivad, et kohati on nende robotid ajale jalgu jäämas. „See ei sega robootikaga tegelemist, aga ikka tahaks teha veel ägedamaid roboteid ja mõelda, kuidas võistlusel uuel viisil missioone lahendada,“ seletab Siim Viilukas.

Laagri kaasjuhendaja Diana Poudel toob välja, et ka nemad leidsid erinevaid viise, kuidas robootikaringi avamiseks rahastust leida. „Kusjuures paljud on uurinud, et kust me siis robootikaringi jaoks rahastuse saime. Suurim osa tuli Hooandjast, siis sai tehtud taotlus Varaaidale ja huvikool lisas ka sellele summale oma osa,“ kalkuleeris Poudel. Lisaks saadi toetust ka kohalikult omavalitsuselt sülearvutite ostmiseks.

Võistkond Viirus (Tallinna Reaalkoolist) võitis meister I ja robotimängu I auhinna. FOTOD Piia Pähklamäe

TEAVE: First Lego League

• First Lego League on hariduslik programm, mille eesmärgiks on teaduse ja tehnoloogia populariseerimine ning lastele vajalike teadmiste ja oskuste andmine.

• Programmi kõrghetkeks võib lugeda võistlusel osalemist, kus võistkonnad koguvad punkte robotimängu lahendamise, projekti ning meeskonna põhiväärtuste eest.

• Robotimängu võistluse jaoks tuleb ehitada autonoomne robot, mis eri ülesandeid lahendades kogub võimalikult palju punkte.

• Projekti käigus uurivad noored reaalset probleemi ning püüavad leida uusi võimalikke lahendusi. Põhiväärtuste juures hinnatakse tiimi kokkuhoidu ja meeskonnatööd, et arendada ka noorte sotsiaalseid oskusi.