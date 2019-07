Armeerimistoodete tootmisettevõte Eesti Traat avas uue tootmishoone suurejoonelise avamispeoga 31. mail Loo külje all.

Mullu novembris valminud uues tootmishoones on 12 130 m2 tootmis- ja laopinda ning 520 m2 büroopinda. Maja ümber rajati 23 000 m2 asfalteeritud laoplatse koos vajalike tehnovõrkudega ja 16 500 m2 uut haljastust. Tootmishoone ehitas Maru Ehitus, kellega koostöö sujus suurepäraselt.

Varem toimetas ettevõtte rendipindadel Tallinnas ja Maardus, kust mullu novembris alustati masinapargi kolimisega. Ehkki uues tootmishoones käib hoogne töö alates jaanuarist, pole tegelikult masinapargi kolimine veel täielikult lõppenud. „Tootmise kolimine, masinate lahti võtmine ja uuesti üles seadmine on väga suur töö kuna tegemist on suurte seadmetega, mõned tootmisliinid on nt 50 m pikad“ valgustab ettevõtte üks juhtidest Raigo Maandi kolimisega seotud töömahukaid etappe.

Äri tühja koha peale

Eesti Traadi lugu sai alguse 2005. aastal, kui Raigo Maandi ja Andres Niineorg nägid ehitusmaterjalide müügivaldkonnas töötades võimalust pakkuda paremat teenust armeerimistoodete turul: „Töötasime koos ehituskaupluses ning nägime tühja nišši rauaturul – erinevas mõõdus armatuurvõrku ei olnud ühest kohast võimalik saada. Seega haarasime võimalusest ja hakkasime täiesti tühja koha pealt oma äriga vaikselt pihta,“ räägib Maandi.

Sellest ajast peale on ettevõtte jõudsalt arenenud ning tänaseks on kasv stabiliseerunud. Ehitusturg on seni soosinud müüki kodumaisele kliendile ning eksport on olnud tagasihoidlikum.

Vedas töötajatega

Ettevõtte kolm juhti, Raigo Maandi, Andres Niineorg ja Valdo Kool on ise igapäevaselt majas, tegeledes ettevõtte igapäevase töökorralduse juhtimisega. „Teeme ise kõike, et töö sujuks. Nüüd, mil uus maja on valmis, tuleb keskenduda töökorralduse efektiivistamisele, et püsida konkurentsis, sest turg on teinekord ettearvamatu ja ka ebastabiilne,“ räägib Raigo Maandi.

Ettevõttel on töötajatega seni väga vedanud. Paljud algusaastatel liitunud töötajad on endiselt meeskonnas. Kolimisega tulid kõik töötajad ettevõttega kaasa, linnast tööle käijatele on organiseeritud buss, mis võtab töötajad Tallinnast hommikul peale ja viib õhtul tagasi. Et ettevõtte töötajad töökohaga rahul on, seda oli kuulda ka avamispeol.

Arvamus

Töötaja Merle

Töötan Eesti Traadis alates 2019. aasta jaanuarist, kui uus tehas Lool tööd alustas. Ma otsisin uut tööd ja käisin koos naabrinaisega eelmise aasta suvel nende Maardus asunud tehases vestlusel, et kas saaks neile tööle tulla.

Öeldi, et hetkel lisa töötajaid ei vajata, et neil naisterahvaid tööl ei ole ja ei ole ka tingimusi nt riietusruume naiste jaoks. Jaanuaris aga võeti meiega uuesti ühendust, et nüüd vajatakse uusi töötajaid, samuti on uus hoone valmis ja sinna tehti pesuruumid ka naiste jaoks, et nüüd võite tööle tulla! Muidugi olime kohe nõus ja nüüd olemegi kaks ainsat naist meestekollektiivis.

Töö ei hirmuta – mind ei hirmuta ükski asi. Esimest korda masinaid nähes mõtlesin küll, et oi-oi… Aga kui selgeks sai, pole midagi hirmsat. Enne oli meesterahvas selle töö peal, aga saab naisterahvas ka hästi hakkama. Töö füüsiliselt raske ei ole, sest meil on kraanad ja tõstukid, mis raskema töö inimese eest ära teevad. Ja kui on ka abi vaja, siis on meil pea 50 meest, kellelt abi küsida.

Mina töötan masina taga, mis teeb armatuurvõrku ja minu töö on masinasse pulki ette panna, kus siis masin ise võrgu valmis keevitab. Olen tööga väga rahul, mul oli ükskõik, mis tööd ma teen, peaasi, et see oleks töö ja see oleks kodu lähedal. Tööle käin enamasti jalgrattaga.