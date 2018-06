Tabasalus tegutsev A&R Carton uuendas ning laiendas viie miljoni euroga tehast. Kompleks sai juurde 800 ruutmeetrit tootmisruume, tööliste olmeruumid ning kontoripinda. Mullu osteti ka ligi kolm miljonit eurot maksev trükimasin Komori Lithrone LS44.

Sellega uuendused ning laiendused ei piirdunud. Uuendati vanemaid lao- ja tootmisruume. Tänavu soetati 1,5 miljoni euro eest stantsimis- ja liimimismasin, samuti kuumfooliummasin ning uued transpordiliinid.

Harku teel asuv tehas sai väljast täiesti uue väljanägemise. Toota saab varasemast kolm korda rohkem pakendeid ning selleks võeti lisaks tööle 20 uut inimest. Lisaks otsitakse Tabasallu veel kümmet uut inimest. Tööd on pakkuda stantsijatele, laotöölistele, trükkalitele ja ja masinate operaatoritele.

Eesti suurimat kartongpakendi tootjat ehk A&R Cartonit juhtiv Margus Üürike ütles, et ettevõte asutati aastal 1993. Suuremad arendused ning uuendused on kestnud kogu tegutsemise aja. Mullune suurim investeering oli Jaapani päritolu Komori trükimasin Lihtrone LS44. Moodne ja kallis masin kasutab hübriidtehnoloogiat, sellega saab trükkida nii tavaliste värvidega kui ka kõrgläiget ja reljeefset pinda andvate ultraviolettvävidega H-UV.

Iga poogen kontrollitud

Uus masin on ka vanematest analoogidest kiirem. „Varem kulus seadistamiseks aega veidi alla tunni. Nüüd saab masina tööle 10-15 minutiga,” selgitas Üürike.

Lisaks on Jaapani trükimasinal automaatkontroll – igat kartongipoognat vaatavad kaamerad üle ning kontrollivad plekke, täppe ja muid defekte. Masin on ka keskkonnasõbralik, sest H-UV värvid tarbivad kuivamisel vähem energiat ning tekitavad vähem osooni. “Vähem kasutame tehnoloogilist piiritust ning tänu sellele on ka heitmeid vähem. Tsehhides on õhk puhtam,” ütles Üürike.

Tänu uuele masinale suurenes tehase trükkimisvõimsus peaaegu kolm korda.

Eelmisel aastal tööle pandud trükimasin Lithrone LS144.

Suurt rõhku pannakse ettevõttes ka toodete taaskasutamisele. “Pakendit täpselt üks ühele käiku lasta ei saa. Aga paber ja kartong kogutakse kokku ning sellest saab valmistada uut toorainet ehk kartongi,” seletas Margus Üürike.

Üks osa keskkonnasäästlikkusest on ka eraldi Cartonile valmistatud mõõtudes kartongilehtede kasutamine. Üürike ütles, et laokartongi nad ei tarbi. “Mõõtudes lehtede kasutamine vähendab jäätmeribade teket. Seda võib võrrelda rätsepaülikonna õmblemisega,” lisas tehasejuht. Ta ütles ka, et maailmas kogub paber ja kartongpakend aina rohkem populaarsust. Näiteks Prantsusmaa ja Suurbritannia peavad plaani loobuda uuel kümnendil plastkottidest.

Väike osa jääb Eestisse

Kuigi Carton on Eesti suurim kartongpakendite tootja, jääb kodumaale vaid tilluke osa pakenditest. Täpsemalt ekspordib tehas 95 protsenti toodangust. “28 protsenti läheb Norrasse, 27 protsenti Rootsi ning 21 protsenti . Vähem pakendeid viiakse Soome, Taani ja USA-sse.

Tuntumatest kaubamärkidest pakendatakse Cartoni karpidesse näiteks Norra Orkla, Soome Fazeri, Froneri ja Raisio ning Islandi Samhentir. Eesti tootjatest on Cartoni kliendid Balbiino, Rapala ning Kalev.

Uudis on Üürikese sõnul vahatatud karbid, mis saadetakse koha laevadele ning sinna pakitakse kala.

“Kartongkarbid peavad tulema külmutusseadmete metallosade ja plaatide küljest lahti. Need on ka rasvakindlad. Seepärast tehakse meil ka vahatamist,” ütles Margus Üürike. Lisaks valmistakse korduvalt suletavaid karpe.

TEAVE: A&R Carton

• A&R Carton kuulub Rootsi kontserni AR Packaging. A&R Carton 18 tehast asuvad kümnes Aasia ja Euroopa riigist. Tööd antakse 3200 inimesele ning valdavalt valmistatakse toiduainetetööstuse pakendeid.

• Tabasalu tehases valmistatakse aastas üle 200 miljoni ühiku pakendeid. Selleks kulub ligi 6000 tonni kartongi. Mullune käive oli 7,6 miljonit eurot ja tööd anti 52 inimesele.

• Toodangut viiakse muuhulgas Argentiinasse, Lõuna-Koreasse, Gröönimaale, Fääri saartele, Saksamaale ja Hispaaniasse.