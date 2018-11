14. novembri keskpäeval põrisesid Viimsi riigigümnaasiumi ees trummid. Ehkki õppetöö hoones oli alanud juba 18. septembril, lõigati linti ja peeti pidukõnesid. Harjumaa esimene riigigümnaasium kuulutati valminuks.

“Lugupeetud koolipere, head valla esindajad, armsad noored tänased ja tulevased õpilased – palju õnne. Uus maja on lõpuks valmis,” ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps avasõnad.

Minister märkis, et valminud riigigümnaasium on Harjumaal esimene. “Rõhutan – esimene, sest neid on tulemas nii Harjumaale kui Tallinnasse veel,” ütles ta.

Tuleb olla omanäoline

Pidulikule lindilõikamisele järgnes avaaktus teise korruse aatriumis, mis algas Viimsi gümnaasiumi lipu sissetoomisega. Talkshow vormis said sõna gümnasistid Minna-Liisa Herman ja Viktoria Jefimova. “Tegelikult oleme just meie, õpilased, need, kes kujundavad oma kooli näo ja ilme,” jäi kõlama nende sõnum.

“Tammepõllu teel seisab maja, mis ootab mind ja vastu võtab sind. Kool, mis pakub seda, mida vajan, koht kus koos on olla lihtsalt hea,” lauldi üheskoos Viimsi gümnaasiumi laulu.

Riigi Kinnisvara ASi juht Kati Kusmin lausus, et koolihoone on ehitatud peamiselt puidust, mis on kodulähedane loomulik materjal. “Me hindame seda kogemust ja saadud tarkust kõrgelt ja võtame need kogemused ja tarkuse kaasa juba järgmiste riigigümnaasiumite rajamiseks Kohtla-Järvel, Tabasalus, Kuressaares,” ütles ta.

Viimsi riigigümnaasium.

“Juba ainuüksi puidu kasutamine tavapärase betooni asemel tähendas seda, et käisime siin meiegi justkui koolis. Õppisime töö käigus väga palju. Vahel oli raske, aga tihti sai ka nalja, just nagu koolis ikka,” rääkis Merko Ehituse juhatuse liige Keit Paal ning andis kingitusena üle sümboolse võtme. “Võti avab koolimajas kõik uksed,” lisas ta.

“Kui Arno isaga koolimajja jõudis, oli koolimaja juba valmis,” ütles Viimsi vallavanem Siim Kallas. “See maja on suurepärane. Viimsi vald on pööraselt rõõmus, et meil on täna võimalik avada kuues kool Viimsis, mis on viimase kahekümne viie aasta jooksul ehitatud.”

Siis kustutati tuleb ja Viimsi gümnaasiumi näitetrupp Eksperiment ja teatrikooli mooduli noored said lava enda valdusse. “Meri on tõusnud, meri on rajalt maas, vesi lahvatamas väravasse,” algas näitemäng.

Kui tuled jälle süttisid, olid direktor Karmen Pauli hääles tunda meeleliigutust. “Me anname nendele noortele siin, meie nutikatele õppijatele õiguse, vabaduse, keskkonna, kultuuri, võimaluse ja vastutuse ennast väljendada, oma andeid arendada, innustades neid jääma just oma nägu, omanäolisteks ja seda kõige paremal viisil,” ütles ta.

Peatus lähemale!

Järgnevalt tänati meenetega Kalle Küttist haridus- ja teadusministeeriumist, Viimsi valla arendusjuht Mailis Alti, Jaanus Müllerit RKASist, Merko Ehituse projektijuht Ott Noort ja SA Innove esindaja Katrin Idasaart.

Siis õnnistas koolimaja Viimsi Püha Jaakobi kiriku õpetaja Mikk Leedjärv, gümnaasiumi segakoor laulis Tuljakut. Sellega oli avaaktus ühele poole jõudnud.

“See kool on innovaatiline ja pürgib uudsuse poole. Iga hommik on kooli värske tulla,” ütles Harju Elule lõpuklassi õpilane Alex Paul Pukk, kes eelnevalt oli löönud kaasa avaaktuse näidendis.

Kooli sõidab Pukk 15 minutit V3 bussiga. “Sooviksin saada bussipeatust koolile lähemale, sest muidu on päris kõva jalutuskäik,” kasutas ta võimalust ajalehe kaudu oma vajadusest teada anda.

“Gümnaasiumi lõpetamise järel sooviksin ma kas Tartu ülikooli ajalugu või lavakunstikooli näitlemist õppima minna,” rääkis noormees oma tulevikuplaanidest.

