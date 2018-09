7. septembril kõlistati šampanjaklaase Tallinna-Tartu maantee Ardu viadukti juures. Tempokalt edenenud tööd annavad alust loota, et neljarealine Kose-Ardu lõik valmib liikluseks juba 2020. aasta suvel.

“Kilomeeter kilomeetri haaval, viadukt viadukti haaval, sild silla haaval liigume me kõik üheskoos Tallinnast Tartu suunas,” ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson Ardu viadukti sarikapeol.

“Neljarealised teed on kahtlemata ohutumad kui kaherealised teed,” rõhutas Simson. “See tee peaks ühendama inimesi ja mitte ainult suurte linnade vahel.”

Kasuks kuum suvi

“Üle 600 000 kantmeetri on välja kaevatud turvast ja mittesobilikku pinnast ja asendatud üle 800 000 kantmeetri uue materjaliga, mis jääb tulevikus kandma seda teed, kui see lõpuks valmis saab,” ütles maanteeameti peadirektor Priit Sauk Kose-Ardu lõigu kohta Harju Elule.

“Olemasolevad pinnaseolud olid keerulised. Siin oli päris palju turvast, päris palju oli vett maapinnal. Seda teed tuli ehitada maastikul, kus varem teed ei olnud,” selgitas ehituse peatöövõtja TREV-2 Grupi juhatuse esimehe Sven Pertens.

Miks siis otsustati neljarealine läbi soise ala tõmmata? “Eks selle maanteetrassi valikul kaaluti väga mitmesuguseid võimalusi. See maantee ei tohtinud sattuda mõne olemasoleva asula või olemasoleva hoonestuse peale. Üks eesmärke Kose-Ardu lõigu ehitamisel oli ka lühendada vahemaad Tallinna ja Tartu vahel,” lisas Pertens.

Pertensi sõnul minnakse teetammi rajamisega kuni nelja meetri sügavusele maa sisse: “Ei ole haruldane, et meil on korraga pinnast viisil või teisel vedamas viiskümmend dumperit või muud masinat.”

Viaduktilt avanev vaade valmivale kiirteele.

Neljarealine kiirtee ei koosne aga üksnes teetammist, vaid selle juurde kuuluvad arvukad lisarajatised.

“Esimese viadukti me ehitasime Kose liiklussõlmes. Ardu viadukt on teine selline viadukt projektis. Ehitatakse ökodukt ehk loomade ülemineku koht. Tuleb kolm silda üle veetakistuste. On ka kaks loomatunnelit, üks autode tunnel ja lisaks neli tunnelit väikestele kahepaiksetele,” loetles Pertens ehitajate ülesandeid.

Käesolevat aastat on iseloomustanud ekstreemsed ilmaolud. Märtsikuu oli viimase kolmekümne aasta kõige külmem. “Soost ja rabast läbi minnes ongi parem kaevata ja töid teha külmaga,” ütleb aga Sauk.

Mais ja juulis kõrvetas päike. “Ilmaga on haruldaselt vedanud. Eestimaal on harva nii sooja ja kuiva ilma. See on ehitajaid soosinud,” kiidab Pertens põuast suve.

“Tööde mahud on pigem graafikust eest. On tehtud veidi enam, kui oli algselt planeeritud,” ütleb Sauk.

2022 Mäoni?

Pertensi sõnul töötab Kose-Ardu lõigu ehitamisel igapäevaselt paarsada ehitajat. “Meil on valdavalt kõik kohalikud töömehed seni olnud. Ettevõttes on juba ka paar ukrainlast keskkonnaehituse poole peal, aga hetkel oleme kohaliku tööjõuga toime tulnud.”

Sauki sõnul valmib Kose-Ardu neljarealine maanteelõik 2020. aasta suvel. “Ega me ei saa teed avada, kui ta lõppeb metsas. Me peame arvestama ka sellega, et siit edasi järgmine lõik on Ardu-Võõbu, kus tööd algasid selle aasta veebruaris,” selgitab ta.

Ehitajad sarikapeol šampanjat rüüpamas.

“See esimene etapp, millest me täna räägime, selle ehitushange oli soodsam, kui me oskasime prognoosida. Ka teise etapi leping, mida me oleme sõlminud ja kus tööd käivad, oli soodsam. Kokkuvõttes me püsime oma eelarves päris hästi,” ütleb Sauk.

Kui palju Kose-Ardu, sellele järgnev Ardu-Võõbu ja lõpuks Võõbu-Mäo lõik kokku maksma lähevad. “Maanteeameti prognoos oli, et kogu 40-kilomeetrine lõik peaks maksma umbes 170 miljonit eurot,” kalkuleerib Sauk.

Millal neljarealisega Mäoni jõutakse? “Kui lähinädalatel kinnitatakse ära meie teehoiukava muudatused, mis kehtiksid aastani 2022, see annaks meile rahastuskindluse ka viimase hanke väljakuulutamiseks järgmisel aastal. Siis aastaks 2022 peaks olema kuni Mäoni neli rida valmis,” lubab Sauk.

TEAVE: Neljarealine Kose-Ardu teelõik

• Ehitatakse aastatel 2017-2020.

• Maksumus on 50 650 000 eurot.

• Projekteerisid Kelprojektas UAB, Skepast & Puhkim AS, Reaalprojekt OÜ.

• Teelõik paikneb Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kilomeetritel 40,0-52,7.

• Põhiprojektis on kasutatud kitsamat 2+2 sõidurajaga 2,8 meetri laiuse eraldusribaga maantee ristlõiget.

• Uus neljarealine trass lühendab senist maanteed 1,3 kilomeetrit.

• Olemasolev kaherealine Kose-Ardu teelõik jääb teenindama kohalikku liiklust.

• Töid teostab TREV-2 Grupp .