Keilas käivad kolmel korral nädalal koos need inimesed, kellel on suuremaid või väiksemaid probleeme alkoholiga. Selle liikmete sõnul püüab liikumine hädasolijaid aidata. Kuid ennekõike peab inimene ise tahtma karskeks saada.

Anonüümsed Alkohoolikud (AA) on sõpruskond, mis ühendab mehi ja naisi, kes jagavad omavahel kogemusi, jõudu ja lootust, et saada oma ühisest probleemist jagu ja aidata ka teistel, kes seda vajavad, alkoholismist terveneda. Liikmeks olemise ainus tingimus on soov joomine lõpetada.

AA tekkis USAs Ohios 1936 ning jõudis 1980ndate lõpus ka Eestisse. Esimene ehk Wismari rühm alustas 12. oktoobril 1990.

Keilas alustas AA rühm mullu novembris. Nad üürivad Keskväjaku ilukeskuses väikest ruumi ning käivad koos kolmel päeval nädalas.

Harju Eluga vestlesid kaks rühma liiget. Et tegu on anonüümse grupiga ning sageli ei tea sinna kuuluvad inimesed naabrigi õiget nime, olgu meeste nimed Ants ning Raivo.

Ants tunnistab lehele, et alkoholism on kõigepealt ego haigus. Sinu enda tuju võib käia äärmusest äärmusesse – sa võid tunda ennast ühel hetkel maailma õnnetuma mehena. “Aga viie minuti pärast lööd endale vastu rindu ning hüüad: küll ma olen kõva mees. Meil siin on tegu vaimse programmiga. Ja seepärast on põhimõtted isikust kõrgemal ning me ei räägi enda nime ja näoga,” ütleb Ants.

Joomine tõi mured

Kuidas ja millal jõudsid mehed AAni? Antsu sõnul oli ta kaua veendunud, et tema probleem on joomine. Hiljem selgus kurb tõde, et joomine oli vaid elu ja elamise tagajärg.“Selle alt hakkas kogu eluprobleemide jada välja paistma. Wismari rühma jõudsin aastal 2001. Sain aru: tööd teha ja juua korraga ei saa,” meenutab mees.

Tänaseks on ta päevad kained ning rõõmsad. Tuge annab Ants ka sõpradele ning tuttavatele. Pudelist pole tarvis enam abi otsida.

Mati sattus Wismari tänava raviasutuse keldris toimunud AA koosolekutele aastal 2003. Ta oli endale selleks ajaks selgeks teinud, et probleem on suur ning aina kasvab. “Ma ei suutnud alkoholijoomist lõpetada. Tegin mitmesuguseid armutuid katseid, kuid need ei viinud sihile. Näiteks tahtsin ainult natuke proovida. Aga see loomulikult ei aidanud,” räägib Mati. Joomingule järgnenud hommikud olid tema sõnul masendavad ning täis ahastust. Tekkisid võlad, sõbrad ei tahtnud Matit enam näha ning lähedased peitsid juba asju.

“Ema ütles, et voodilinad on veel alles. Kõik muu oled juba maha müünud. Ma vajasin pidevalt raha,” tunnistab Mati.

Aastast 2003 elab mees päev korraga. Enda elu moto on tal: ma ei pea jooma ning saan olla kaine! Ja seda on ta siiani ka täitnud.

Koos saab ikka abi

Kuni eelmise aasta sügiseni said Keila ja laiemalt Lääne-Harju alhokoolikud abi Tallinnast. “Aga kõik ei mahu Tallinnasse. Raplas toimetavad ka AAd , kuid see on liiga kaugel. Kuid siinse kandi rahvale polegi midagi,” ütlevad mehed.

Koosolekutega alustati mullu novembris.

“AA eeldus ongi vabatahtlikkus ja see on liikmete annetustest isemajandav. Väljastpoolt seda ei rahastata. Tahame olla ise kained ja aidata seda saavutada teistelgi,” räägib Mati.

AA ei avalda arvamust, kas Eestis on alkohol kergesti kättesaadav või et kas see on kallis või odav. Või kas seda tuuakse Lätist või mujalt või kas alkoholiaktsiisi on tarvis kohe tõsta. “Meie kontaktnumbrile on ajakirjanikud helistanud ja palunud arvamust. Aga seda me ei avalda,” ütlevad mehed.

Kuidas näevad välja AA koosolekud? Mehed räägivad, et nad võtavad rühmaga tavaliselt ette programmi, mis koosneb tosinast sammust. Koos valitakse välja üks punkt, millest üks liige loeb ette valitud lõikusid. “Ja siis arutame sammude üle. Keegi vahele ei sega. Meil käib väga erinevas vanuses mehi ja naisi. Tavaliselt on kohal kümmekond liiget, mõnikord ka vähem. Koosolek vältab tund kuni poolteist tundi,” ütleb Ants.

AAs ei küsita või vaadata, millised on inimeste poliitilised veendumused, seksuaalne orientatsioon, rahvus või rass, sest alkoholiprobleemid nendest ei hooli. “Meil on esindatud rahvas töömehest kuni insenerini, noortest naistest kuni pensonärideni,” ütleb Mati.

Olemas on ka omaste ning lähedaste rühmad. Ikka selleks, et nad saaksid probleemidega inimesi aidata.