Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnectori osana rajatava Kiili Paldiski gaasitorustiku ehitustööd on alanud. Viimaste kümnendite üks suurimaid projekte jõuab lõpule järgmise aasta suvel. Maksma läheb üle 50 km pikkuse torustiku rajamine 43,4 miljonit eurot.

Juba augustis-septembris algavad suuremahulised ehitustööd toru rajamiseks. Tööd algavad korraga kõigis omavalitsustes, mida toru läbib – Kiili, Lääne-Harju, Saku ja Saue vallas ning Keila linnas. Ehituse ettevalmistusena algas trassil puude langetamine juba juunikuus. Eleringi pressiesindaja Ain Köster ütles, et lähimate kuude jooksul algavad ehitustööd pea kogu torustiku ulatuses.

„EG Ehitus alustab töödega Paldiskist Keila suunal, Scanweldi töömaa on Keilast Paldiski suunal ja Alvora ehitab gaasitorustiku Keilast kuni olemasoleva Kiili liinikraanisõlmeni Sookaera külas,“ teatas ta.

Omanikega on räägitud

Toru algab Paldiskist praktiliselt mere äärest, perspektiivse kompressorjaama territooriumilt, planeeritava LNG terminali lähedal. Kiili vallas lõppeb toru metsa sees Kiili gaasirõhu regulaarjaamaga Tõdva-Nabala tee ääres.

Gaasitoru läbib viite omavalitsust. Asulatest jäävad toru trassile lisaks Paldiskile veel Keila ja Saue, mõlema linna keskusest minnakse kaarega mööda. Saku jääb trassist juba veidike kaugemale. Trass kulgeb Paldiskist kuni Keilani üsna Paldiski maantee ääres, edasi kulgeb toru mööda Tallinna ringtee trassi, peale Sakut pöörab toru trass lõuna poole üle Rapla maantee, lõppedes Kiili vallas Sookaera lähedal.

Eleringi andmetel jäävad selle teele enam kui 250 maaomaniku kinnistud. EG Ehituse juhatuse esimees Ahto Aruväli ütles, et kõikide trassi äärde jäävate eramaaomanikega on juba ühendust võetud, selgitatud tööde teostamiset nng sõlmitud vajalikud kokkulepped.

„Tööd toimuvad kindla ajagraafiku alusel ning korraga kõigile maaomanikele ehitus muudatusi kaasa ei too. Töid tehakse lepingutega kindlaks määratud ajal,“ kinnitas Aruväli.

Peale tööde lõppemist korrastatakse maa. „Teeme kõik selleks, et maaomanike elukorraldust võimalikult vähe häirida. Kui maaomanikel on küsimusi, siis on need oodatud Eleringi infotelefonile või e-postile,“ ütles Aruväli.

Torud Venemaalt

55 kilomeetri pikkuse Kiili-Paldiski gaasitoru läbimõõt on 711 mm ja maksimaalne töörõhk kuni 54 baari. Gaasitorud valmistatakse Venemaal Tšeljabinski tehases ning esimesed torud jõudsid Paldiski sadama kaudu Eestisse 18. augustil.

Seal, kus gaasitrass ristub maanteede, raudteede või jõgedega, paigaldatakse torud spetsiaalsetesse kaitsehülsidesse. Selle jaoks on vaja teha puurimistöid, mis kestavad järgmise aasta kevadeni.

Aruväli sõnul on Balticconnectori maismaa gaasitrassi ehitus viimaste kümnendite suurim projekt Eestis. „Ehitatava torustiku pikkus on 55 kilomeetrit ning kokku tuleb torusektsioonide ühendamiseks teha ligikaudu 6000 suurt täpsust ja kõrget kvaliteeti nõudvat keevitust,“ selgitas ta.

Kiili valda Sookaera küla gaasirõhu regulaarjaamast, kus Kiili-Paldiski toru lõppeb, ühendatakse see olemasoleva gaasitrassiga. Järgmise aasta suve lõpus, mil lepingu järgi ehitustööd lõppevad, peab Kiili-Paldiski torustiku kaudu olema võimalik transportida maagaasi Eesti võrgust Soome võrku ja vastupidi. Ametlik võrgu üleandmine Eleringile toimub järgmise aasta oktoobris.

TEAVE: Kiili-Paldiski gaasitrass

• Kiili-Paldiski toru rajamine läheb maksma 43,4 miljonit eurot. Ehitustööd lõppevad 2019. a suve lõpus.

• Tegu on 55 km pikkuse torustikuga, mis läbib viite omavalitsust – Kiili, Lääne-Harju, Saku ja Saue valda ning Keila linna.

• Ehitustööd algavad augustis-septembris, trassile jäävad u 250 maaomaniku kinnistud. Maaomanikke on töödest teavitatud.

• Kiili-Paldiski gaasitoru on osa Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector projektist.