Kolmapäeva õhtupoolikul kogunesid Tallinnas Hopneri majas täiskasvanud õpihuvilised. Tunnustati Harjumaa aasta õppijat, aasta koolitajat, õpitegu ja õppijasõbralikumat tööandjat.

19.-26. oktoobrini kestab Täiskasvanud Õppija Nädal, mida viiakse läbi juba 21. korda. See populariseerib täiskasvanuharidust ja õppimisvõimalusi. Tunnustatakse selle valdkonna esindajaid.

Selle aasta eripärana esitati ja hinnati Tallinna ja Harjumaa esindajad eraldi. Harjumaal esitati kõikides kategooriates kokku 43 ettepanekut. Tunnustused andsid 24. oktoobril Hopneri majas üle Kodukant Harjumaa esindajad Anneli Kana ja Kristina Nurmetalu.

„On olnud hea traditsioon, et kõik need inimesed, kes on esitatud kandidaatideks, ja ka need, kes esitavad, on üheks õhtupoolikuks siis korraldajate poolt kokku kutsutud,“ ütles Anneli Kana ürituse avasõnad.

25-aastaselt keskkooli

Harjumaa aasta õppija auhinna pälvis Ida-Tallinna Keskhaigla abiõde Tuulikki Kupper. “Sellega tunnustati minu täiskasvanueas õppimist. Ma läksin 25-aastaselt Keila keskkooli. Kohe peale keskkooli läksin Tallinna tervishoiukõrgkooli ja lõpetasin seal õenduse eriala nüüd sellel suvel. Soov on ka edasi minna õppima,” rääkis ta Harju Elule.

Miks Tuulikki keskkooli nii hilja läks? “Sellepärast, et ma sain väga varakult emaks ja lapse kõrvalt oli raske koolis käia. Siis ma otsustasin hoopis kahe lapse kõrvalt koolis käima hakata,” jätkas tarmukas naine, kes piduüritusele oli tulnud kahe eri värvi sukaga, millest üks oli valge, teine must.

Tuulikki elab igapäevaselt Lääne-Harju vallas Padisel. “See auhind tähendab eelkõige seda, et minu sõbrad, kes mind nomineerisid, hindavad ja toetavad mind väga kõrgelt. See ongi kõige suurem tunnustus minu jaoks. Teiseks tähendab see seda, et õppida ei ole kunagi hilja. Vanus on lihtsalt number passis,” arvas ta.

Harjumaa aasta koolitaja tiitli sai Katrin Alujev, kellelt tänavu ilmus raamat “Elamise kergus”. “Mul on väga palju enesearengukoolitusi, käsitlen ka enesehinnangut, stressi ja läbipõlemist,” selgitas ta maakonnalehele.

Naine tegutseb Katrin Alujev OÜ sildi all, aga pakub õpitubasid välja ka Holistika Instituudis. “Palju kutsutakse erinevatesse organisatsioonidesse ja ettevõtetesse. Ise elan ma Saue vallas Koidu külas,” ütles ta.

“See auhind on väga armas. Enesega tegelemine, enda armastama õppimine ja enesehinnanguga tegelemine on väga-väga olulised praegusel hetkel. Kui keegi seda märkab, siis see on minu arvates tänuväärne. See on kindlasti minu hinge ja südame tee,” arvas Katrin.

11 pagarit

Ääsmäe külakogu organiseeris 11 inimese pagar-kondiitri koolituse, mis pälvis aasta õpiteo auhinna. “Kuna me tahtsime väga õppida pagar-kondiitri eriala, siis leidsime võimaluse, kuidas seda teha nädalavahetusel oma tööst ja muust tegevusest vabal ajal,” rääkis Ave Kruus.

“Hakkasime Pärnu kutsehariduskeskuses käima kõik üheteistkümnekesi Saue vallast. Koolitus algas eelmise aasta oktoobris ja lõppes selle aasta märtsis-aprillis. Saime lõpuks pagar-kondiitri kutsetunnistused,” oli Ave rahul.

Kui paljud siis praegu pagar-kondiitrina töötavad? “Mitte keegi. Kõik töötavad hoopis teistel erialadel,” naeris Ave, kes igapäevaselt teenib leiba hoopis juristina. Ülejäänud kümne seas on kooliõpetaja, aga ka laotööline, stomatoloog ja mitme muu ameti esindajad.

Harjumaa aasta õppijasõbralikuma tööandja auhinna pälvis tööstusmaitseaineid tootev Saue Production OÜ, mis pakub tööd 100 inimesele.

“Oleme väga paindlikud töötaja arengu ja õppimise toetamisel, näiteks võimaldame töötajatele õppepuhkust sõltumata õpitavast erialast. Õppuritele võimaldame õppetöö ajal rohkem paindliku ajaga töötamist. Ettevõte peab alati oma töötajaid meeles koolilõpetamise puhul. Samuti korraldame 1-2 korda aastas ettevõtte sisekoolitusi kogu meie töötajaskonnale,” selgitas Saue Productioni personalijuht Sille Jaanvere.

“Hindame väga kõrgelt saadud tunnustust! Elukestev õpe ja oma oskuste teadlik kasutamine ja arendamine peab muutuma aktiivse eluhoiaku lahutamatuks osaks ja normiks, sealhulgas ka vanemaealiste töötajate hulgas. Meie usume päriselt, et kunagi pole hilja õppida,” arvas Sille.

