Kolmapäeva õhtul sai Harju Elule usaldusväärsetest allikatest teatavaks, et Harku valla volikogu esimees, 29. juunini Reformierakonda kuulunud Vytautas Martinonis lahkub vallavolikogu Reformierakonna fraktsioonist ja liitub volikogus oleva EKRE kahe saadikuga.

Harku Elu palus kuuldut kommenteerida Vytautas Martinonisel endal.

“Kogu see sündmuste jada on alguse saanud ikkagi Meriküla kooli ümber toimuvast. Saan aru – igal inimesel on õigus oma vaadetele ja õigus oma seisukohti kaitsta. Kui aga üks erakond võtab ühes omavalitsuses põhiteemaks vaid ühe küla, ühe kooli teema – kus probleemid minu ja väga paljude teiste inimeste arvates on täiesti normaalselt lahendatud –, siis minu maailmavaade ja põhimõtted ei ühti selle erakonna ideede ja põhimõtetega.”

Volikogu esimees toob vaid ühe näite – Eesti Vabariigi seaduste kohaselt tohib seksida 14-aastasega. Samas ei tohi mõningate lastevanemate arvates 14-aastast noorukit bussi peale saata, et ta nelja kilomeetri kaugusele kooli sõidaks. Aga just nii vanad lapsed – 13–16-aastased – õpivad Meriküla koolis, kus toimub õppetöö vaid kolmandas kooliastmes.

Vallale on näiteks puuduvate lasteaiakohtade küsimuse lahendamine märksa olulisem probleem kui Murastesse veel ühe koolimaja ehitamine, toob volikogu esimees näite.

On ju mõne kilomeetri kaugusel asuv Meriküla koolimaja üks moodsamaid koolihooneid Eestis, kust ei puudu ujula ega modernsed õppekabinetid.

“29. juunil peale kauaaegse Reformierakonna liikme Kalle Pallingu poolt mahitatud selle niinimetatud Meriküla koolivastaste initsiatiivgrupi 31 liikme liitumist Reformierakonnaga otsustasingi lahkuda. Ja kuna EKRE tegevus ja otsused on mulle sümpaatsed, siis otsustasingi liituda EKRE-ga,” ei tee Vytautas Martinonis saladust.

Neljapäeval, 29. juulil teatas Vytautas Martinonis erakorralisel volikogu koosolekul oma lahkumisest Reformierakonna fraktsioonist. Esialgu EKRE liige Martinonis ei ole, aga ta kinnitab, et sügisestele kohalike omavalitsuste valimistele läheb ta juba EKRE egiidi all. Ja tulevikus tõenäoliselt liitub ka erakonnaga. Nii et piltlikult öeldes hakkab Martinonis kandma EKRE tõrvikut.

Kuidas võiks volikogu esimehe tagasiastumine volikogu ja vallavalitsuse tööd mõjutada, ka sellele on rahvaesindaja mõelnud. “Arvan, et ei volikogu ega vallavalitsuse tööd see ei mõjuta. Peale minu lahkumist Reformierakonnast pole erakonnal enam jõudu mulle umbusaldust avaldada. Isamaa, EKRE ja Harku Liidu suhted on head, vallavalitsuse töö ei tohiks uute valimisteni halvatud olla.”

Järgmistel kohalike omavalitsuste valimistel on Harku valla kodanikel võimalus näidata, kelle poolt hääletatakse – kas ikka toetatakse ennast “uue jõuna” reklaamivat Reformierakonda…