Külapoodi meenutav Võluaed pakub taimi ning puid majja, korterisse ning ka koduaeda. Lisaks ehteid, jõuluseadeid, pärgasid ning pimedal ajal ka nii vajalikku valgust.

Pirita jõe ääres, Botaanikaaia lähedal mööda metsarada kõndides või mööda Miku teed sõites jõuate Võluaeda. Aiandushuvilistele avatud Võluaia omanikud on oma müügiplatsi kujundanud väikeseks muinasjutumaailmaks. Seal pakutakse igapäevasest kauplemisest erinevat ostumiljööd ning emotsiooni. Väärikas ning auväärne ajalooline keskkond on osa elustiilist.

Lähtudes keskkonda säästvast mõtteviisist peavad võluaednikud oluliseks vanade asjade taaskasutust. “Meid ühendab armastus taimede ning oma töö vastu. Soovime oma klientidele ka edasi anda seda rõõmu, sõbralikkust, omapära, mida iga taim annab,” räägib Triin Iru Aiakeskus OÜ-st. Just see firma Võluaeda peabki.

Loomulikult käivad aastavahetuse juurde kuused.

Võluaia pidajad nendivad, et nende aed ning müügiala meenutavad head külapoodi: “Meil on aega kõikide külastajate jaoks. Me kuulame ning aitame. Paljud meie kliendid käisid siin juba lapseeas. Tänaseks on nad suureks kasvanud ning nüüd juba ise ostlejad”.

Ruumi on, piiranguid vähe

Juba märtsikuust alates kummitab kõiki koroonaoht. Kehtestatud on nii mõnedki piirangud. Kevadel olid need ehk päris kardinaalsed, praegu veidi leebemad. Triin ütleb, et loomulikult tuleb jälgida reegleid, hoolida enda ja teiste tervisest.

“Aga meil on kauplemiseks ruumi ja õueala piisavalt. Suuri inimmasse pole ka. Meie juures saab tunduvalt ohutumalt sisseoste teha, kui näiteks ostukeskustes-kaubanduskeskustes,” ütleb naine. Küll aga on tõvest tingitud muutusi. “Meil on traditsioonilised kliendipäevad nii juunikuus kui ka detsembri alguses. Tänavuse erilise aasta tõttu me selliseid üritusi ei korralda,” ütleb ta.

Firma põhitegevus on suvelillede kasvatamine. Lisaks kasvatatakse erinevaid püsikuid, tomati-kurgitaimi, hekipõõsaid jne… Lisaks taimedele, puudele ja põõsastele on müügil aiatööriistad ja muudki aias tarvilikku. Näiteks teeküünaldega paberlaternad õhtuse romantilise meeleolu loomiseks.

Mitmesugused jõuluseaded. Fotod Võluaed

Novembri lõpus ning ka detsembri alguses pole ilmad kuigi talvised. Seepärast saab Võluaiast nii taimedena kui ka seadetena kanarbikke, padipõõsast ja santoliini.

Pühad on kodusemad

Mida aga saab osta jõulukuul ning ka päris jõulude ajal? “Jõuluajaks pakume jõulupuid: tavalisi kuuski, torkavaid kuuski, serbia kuuski, nulgusid ning erinevaid jõuluseadeid. Neid valmistame ka tellimuste alusel,” loetleb Triin. Puude kohale toomine on samuti tellitav. Neid saab osta ka firma kodulehelt, kus üleval teave puude kohta.

“Jõuluseadete ja pärgade valik on pidevas muutuses ning need on unikaalsed. Seepärast näidiseid meil e-poes üleval ei ole,” lisab naine. Lilledest pakutakse loomulikult jõulutähti, ratsuritähti ja jõulukaktusi.

Puude ning õuede kaunistuseks on valik jõuluehteid. Tulesid ja küünlaid pakutakse nii tuppa kui ka õue. Pühade ajal on traditsioon, et käiakse kalmistutel perekonna ning tuttavate kalmudel.

Võluaiast saab tellida seadeid kalmude kaunistamiseks. Triin seletab, et kindlasti on selle aasta märksõna kodusus ning koduaias toimetamine. Just seepärast tema hinnangul on aiandusel ka hästi läinud.