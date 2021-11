Kuuendat korda peetud parima talutoidu konkursil võitis pagaritoodetest Aruküla Vildivilla aniisi, šokolaadi ja jõhvikatega karask. Toidu-, käsitöö- ning koolituspaigale on see esimene taoline suurem tunnustus. Kokku võistles Harjust erinevates kategooriates kümme toitu või toodet.

Hindamiskomisjon valis parimaid tooteid 28. septembril Tallinnas Scheeli restoranis. Tänaseks ehk 12. novembriks välja kuulutatud talutoitude ning nende valmistajate tänuüritus on lükatud edasi uue aasta algusesse. Konkurssi korraldab Eestimaa talupidajate keskliit ja seda aastast 2016.

Kokku hinnati toitu kümnes kategoorias. Pagaritoodetest võlus hindajad ära Vildivilla karask, mis saigi parima tiitli.

Villa perenaine Raudkivi-Vaikla ütleb, et tunnustus on kahtlemata meeldiv. Samas on karaskit seemnete ning koduaia ürtidega Arukülas küpsetatud juba pikemat aega. „Inimesed muudkui küsisid ja meie muudkui tegime,“ lisab Maia Raudkivi-Vaikla. Lisaks on katsetatud ka teiste toodetega.

Tavaline karask on igav?

Raudkivi-Vaikla räägib, et võidu toonud karask polnudki tegelikult konkursi jaoks välja mõeldud. „Aniisi-šokolaadi oma tuli nii, et seisin keset kööki ja küsisin enda käest: kas karask peab nii igav olema? Ürt, seemned ja ongi kõik,“ meenutab ta. Lisanditest jäi talle kõigepealt silma tume šokolaad, mis on naise kindel lemmik. „Siis mõtlesin, et ehk teeks midagi mahlasemat. Lisasin rosinaid ja natuke kuivatatud jõhvikaid. Ja veel aniisi ka,“ ütleb ta.

Et just see eksklusiivne karask võidab, ei arvanud naised kuidagi. „Aniisi ju väga ei kasutata. Taim on toidus justkui vaeslaps,“ arvab Raudkivi-Vaikla.

Alates septembrist on karask Vildivillas nimekirjas ja müügil. Tunnustuskirja ei ole veel juurde pandud, sest seda pole lihtsalt kätte saadud. Loomulikult on menüüs ka seemnete ning ürtidega karask. Ühe pätsi kaal on villas 650–700 grammi. Kohapeal küpsetatud karaskit saab osta ka poole kaupa.

Karask ning muud pagaritooted (leib, sai, sepik, ciabatta jne) on küll sugulased, aga jahud erinevad. „Leib sisaldab ikka rukkijahu ning sai nisujahu. Karaskis on odrajahu. Võidutöös ei ole pärmi ning see on kergitatud soodaga,“ seletab Aren.

Toorainest eelistatakse ikka kodumaist. Nii on odrajahu pärit Võrumaalt Loona talu veskist. Munad on kodumaised õnnelike kanade omad. „Aniis on sisse ostetud, kuigi ma ise kasvatan seda taime. On väga ilus ja dekoratiivne põõsas, aga seemneid ei tule nii palju, et saaks karaskis kasutada,“ räägib Raudkivi-Vaikla.

Hea ja magus maitse võitis

Kui palju on Aruküla Vildivilla varem tunnustust saanud? „Varem ei ole sellist tunnustust olnud. Ja ega me ise ka ei ole ennast üles kiitnud ega esile tükkinud. Suurim auhind on see, kui tellitakse, ostetakse ning ruumides üritusi korraldatakse,“ ütlevad Raudkivi-Vaikla ja Aren.

Tulevikust rääkides ütlevad perenaised, et vähemalt karaskite reas nad uudiseid ei paku. „Proovime enda tordivalikut täiendada. Loodame, et toidukohti novembris kinni ei panda. Teenindame ikka kohapeal sööjaid ning müüme kaasa ka. On koolitused, käsitöö ja keraamika. Vildist asjad, seebid ja küünlad. Püüame vee peal püsida,“ ütleb Raudkivi-Vaikla.

Karaskid Aruküla Vildivillas. Fotod Allar Viivik

Kuidas toitusid valiti ning konkurss korraldati, räägib Harju Elule Eestimaa talupidajate keskliidu projektijuht Gelis Pihelgas. „Keskliit alustas parima talutoidu valimise konkursiga aastal 2016. Konkursi eesmärk on tõsta esile ehtsat talutoitu ja tunnustada meie tublide talunike tööd. Tänavu toimus konkurss juba kuuendat aastat järjest,“ ütleb Pihelgas.

Vaatamata epideemiale oli osavõtt päris hea. Kokku esitas konkursile oma tooteid 26 väiketootjat. Toitusid ja tooteid, mille seast parimad välja selgitati, oli kokku 71.

Millega Aruküla Vildivilla karask ära võlus? „Aruküla Vildivilla esitatud karask jõhvikate, aniisi ja tumeda šokolaadiga võlus ära oma omapärase hea magusa maitsega. Pagaritoodetes oli tema konkurendiks Tõrvaaugu mahetalu esitatud tatraleivasegud,“ seletab naine.

Enim oli Harjumaalt esitatud tooteid alkohoolsete jookide ja tervisetoodete kategoorias. Kokku võistles maakonnast kümme toodet.