Mäng on väikese inimese töö, mistõttu on lastel hea viis ennast arendada erinevate mängude abil. Selleks võivad olla erinevad lauamängud, mida on hea koos sõprade või perega mängida. Lauamänge on saadaval nii paari aasta vanustele kui ka teismelistele ning täiskasvanutele. Laia valiku lauamänge igas vanuses huvilistele leiad siit.

Lauamängud on kasulikud, kuna nende abil õpib laps ootama oma korda, matemaatilisi võimeid ja ettemõtlemist. Samuti peab mängides reegleid järgima ja teistega arvestama. Lauamänge on erinevad, kuid põnevad ja kasulikud on strateegilised lauamängud. Strateegiamängud arendavad loogilist mõtlemist, kuna tihti peab arendama mõistatusi. Toome teieni viis huvitavat strateegiamängu lastele.

Scrabble

Scrabble on mäng, mis arendab väljendusoskust ja rikastab sõnavara. Sobib 2–4 mängijale, kes on rohkem kui kümme aastat vanad. Selle mängu reeglid on küllaltki lihtsad.

Kõigepealt tuleb otsustada, kes mängu alustab – selleks võtab iga mängija täringukotist välja ühe täringu. Kelle täringul märgitud täht on tähestiku algusele kõige lähemal, alustab. Seejärel võtab iga mängija vastavalt oma täringul olevale tähele tähestikulises järjekorras seitse täringut. Need paigutatakse statiivile. Samuti tuleb hankida paberileht, et panna kirja igaühe punktid, mille nad saavad sõnade eest.

Esimene sõna asetatakse mängulaua keskel olevale tähekesele. Iga uus sõna peab sisaldama mõnda tähte, mis on laual olevate sõnade seas olemas. Statiivil peab olema alati seitse täringut ehk peale igat käiku tuleb võtta täringuid juurde. Kui ei ole võimalik sõna moodustada, võib mängija käigu vahele jätta või täringuid vahetada. Sõnad tuleb asetada nii, et nad oleks loetavad kas ridades või veergudes.

Mastermind

Mastermind on nutikale ja tähelepanelikule mängijale. Mäng sobib 2–5 inimesele, kes on vähemalt kaheksa aastat vanad. Mäng sisaldab väikeseid osi. Eesmärgiks on avastada kood võimalikult väheste katsetega.

Alguses moodustab üks mängija koodi, mida teised üritavad ära arvata. Kood koosneb erinevatest värvidest. Vaheldumisi tehakse kood ja püütakse seda ära arvata. Kui kood on tehtud, üritab selle lahti muukija arvata ära nii koodis olevad värvid kui ka nende järjekorra. Võimalikke kombinatsioone on 1200.

Peale igat katset annab koodi tegija äraarvajale vihjeid. Koodi murdmiseks on 12 katset, iga katse tulemusel näitab koodi looja laual olevate värviliste numbrite abil, mitu värvi on õiges kohas, valged numbrid näitavad, mitu värvi on õiged. Kui koodi ära ei arvata, teenib tegija punkti. Juhul, kui 12 katsega koodi ära ei arvata, saab tegija 12 punkti. Võidab see, kes teenib rohkem punkte.

Klotsitorn

Tegemist on klassikalise lauamänguga, mis nõuab intelligentsust, kavalust ja huumorimeelt. Eesmärk on hoida klotsidest laotud torn võimalikult kaua püsti. Kuna mäng koosneb väikestest osadest, sobib see vähemalt 8-aastastele lastele.

Mäng algab torni ehitamisest. Selleks kasutatakse klotse. Iga mängija tõmbab tornist ühe klotsi ja asetab selle torni peale. Järgnev liigutus on raskem, ent huvitavam. Selleks, et võita, peate keskenduma täpsusele, liikumise koordineerimisele ja kannatlikkuse leidmisele.

Mängida saab nii üksi kui ka seltskonnaga.

Tuntuim bränd on Jenga, kuid saadaval on ka teiste kaubamärkide tooteid. Samuti on olemas erinevaid variatsioone, näiteks värviliste klotsidega.

Catan

Tegemist on peresõbraliku strateegiamänguga, mis aitab paremini mõista arenguprotsesse, andes võimaluse nendes ka ise kaasa lüüa. Saate luua linnu, ehitada teid, mis pakub põnevust ja konkurentsi. Reeglid on lihtsad ja arusaadavad. Mängulaud koosneb kuusnurkadest. Samuti on võimalik juurde soetada mängu laiendus.

Mängus satute äsjaavastatud saarele. Oma kaaslastega rajate linnasid ja ehitate teid. Külad annavad loodusvarasid. Teistega saate kaubavahetust pidada, mis annab palju võimalusi. Lõpuks jääb saar kitsaks – algab võitlus territooriumi ja loodusvarade pärast. Saart saab valitseda ainult üks inimene. Edukas strateegia seisneb linnade ja teede paigutamises, millega saab takistada teiste ressursside vedu.

Mängule kulub umbes 75 minutit, kuid sobib ka neile, kes strateegiamänge väga ei armasta.

Tetris

Tetris on tuntud kui arvutimäng, kuid saadaval on ka plastikraamil variante. Kujundid tuleb asetada raamile nii, et nad omavahel sobiksid. See mäng arendab ruumilist mõtlemist, õpetab lapsele kujundeid ja kombinatsioone.

Alguses on mängulaud tühi. Alumisse serva liigub nii palju klotse, kui mahub. Klotse visatakse nii kaua, kuni mängulaud täis saab. Mängija asetab klotse horisontaalselt või vertikaalselt. Mängu saab mängida ka mitmekesi. Sobib mängijatele alates 6. eluaastast.

Arvutiversioonis kaob täitunud mängurida ära. Osades versioonides saab pidada ka duelli suurema punktisumma peale, seega saate mängida sõpradega.

