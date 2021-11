Viimsi valla juhtimiseks sõlmisid koalitsioonilepingu Reformierakond, Eesti 200, valimisliit Vali Viimsi ja Isamaa. Uues volikogus on Reformierakonnal kuus, Eesti 200 kolm ning Vali Viimsil ja Isamaal kummalgi kaks mandaati, mis annab 21 kohalises volikogus kokku 13 kohta.

