Kell 04.47 teatas Viimsi vallas Leppneeme külas elav inimene, et tema naabermaja põleb lahtise leegiga. Kohale kiirustanud päästjad alustasid kustutustöödega kell 04.59 ning naabri sõnul võis majas olla ka mitu inimest.

