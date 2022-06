Teisipäeval, seitsmendal juunil toimunud foorumil andis Euroopa Komisjon teada, et Viimsi vald on valitud üleeuroopalise kliimamuutustega kohanemise missiooni liikmeks.

Brüsselis toimunud kliimamuutustega kohanemise esimesel foorumil kuulutati Viimsi vald üheks 150-st Euroopa piirkonnast, mida toetatakse kliimamuutustega toimetuleku parandamisel aastaks 2030. Kliimamuutusega kohanemise missiooni fookuses on üleujutuse, liigniiskuse, ohtlike liikide leviku, kuumasaarte ja paljudele teiste kliimamuutustest tulenevatele probleemidele uute lahenduste loomine ja testimine. Missiooni käigus proovitakse uut lähenemist 150 eri Euroopa regioonis. Tegevusi rahastatakse programmi Horizone Europe kaudu.

Viimsi vallavanema Illar Lemetti kinnitusel on missiooni liikmeks valimine vallale oluline võimalus ja suur tunnustus.

„Kliimamuutustega kaasnevad probleemid on meie ühised lahendamist ootavad küsimused. See tähendab pingutust ja senise mõtteviisi muutust kõikidel tasanditel. Vallaametnikust kuni iga kogukonnaliikmeni. Mul on hea meel, et saame Viimsis anda oma panuse sellesse, et arendada ja proovida uusi võimalusi, mida loodetavasti saavad tulevikus rakendada ka teised piirkonnad.“

Viimsi valla jaoks ei ole kliimamuutustega tegelemine võõras, vaid selge fookus juba mõned ajad. 2021. aastal võeti vastu Viimsi valla kliimamuutustega kohanemise arengukava 2021–2031. Peale selle on varasemalt keskkonnasäästlike lahenduste arendamiseks vallas saadud toetust rahvusvahelistest projektidest Life UrbanStorm ja CleanStormWater.

Euroopa Liidu kliimamuutustega kohanemise missioon on üks viiest Euroopa Komisjoni algatatud missioonist, vastamaks Euroopa suurimatele väljakutsetele konkreetsete tulemustega aastaks 2030. Euroopa Komisjon on kutsunud Viimsi valda sel aastal alla kirjutama ka missioonihartale.