Viimsi raamatukogul oli Haabneemes Kesk tee 1 majas kõigest 566 ruutmeetrit pinda. Uuel aadressil Randvere 9, kus raamatukogu on Viimsi marketi üürnikuks, saadakse pinda üle 2000 ruutmeetri. Marketis hakkab paiknema ka Viimsi noortekeskus, mis seni tegutses vallavalitsuse Nelgi 1 majas.

Viimsi raamatukogu direktor Tiiu Valm särab rahulolust. 4. novembril alanud kolimine Kesk tee 1 majast – Rannapere pansionaadist – on lõpusirgel. Viimane kolimisauto sõidab sealt uute ruumide poole 27. novembril.

Raamatukogu uued ruumid avatakse Viimsi marketis pidulikult 5. detsembril: esinevad Viimsi muusikakooli õpilased ja Viimsi gümnaasiumi etlejad, toimub laste suvelugemise lõpuüritus, esitletakse telenägu Hannes Võrno raamatut “33 kohtumist”, etendatakse Teater Variuse lavastust “Sada ja üks”.

60 000 raamatut

Viimsi marketi ostukeskus on raamatukogule juba üheksas koht, kus tegutseda.

Raamatukogu asutas 1920. aastal Viimsi Haridusselts. Raamatukogu asus esialgu Viimsi postiagentuuri 16-ruutmeetrises toas, kus raamatute paigutamiseks oli üksainus kinnine kapp.

Praegu on raamatuid üle 60 000-e, lugejaid peaaegu 9000. Vana pansionaadimaja, kus raamatukogu paiknes aastatel 1997-2019, jäi lihtsalt kitsaks.

Ei päästnud ka teise korruse pealeehitamine. “Juba 2009. aastal hakati vallavalitsuse poole pöörduma, et raamatukogu on liiga väike,” meenutab Valm.

Raamatukogu suleti vanas asukohas 1. novembril. Alanud kolimine kulmineerus 9. novembril inimketiga, kus ligi 300 inimest andsid raamatuid käest kätte. Viimased raamatud toodi ära 16. novembril, kuid mööbli järele tuleb minna ka järgmisel nädalal.

Mitte üksnes laenutamine

Viimsi raamatukogu töötajate arv tõuseb kaheksalt kaheteistkümne peale. Raamatukogu hakkab lahti olema tööpäevadel kümnest hommikul kaheksani õhtul, nädalavahetustel kümnest neljani.

Kui esimese korruse riiulid ulatuvad 1,85 meetri kõrgusele, siis lagi on kuue meetri kõrgusel. Kas ei tekkinud mõtet poolitada ruumi vahelaega? “Vastupidi, see annab avarust. Raamatukogus peab olema ruumi ja õhku,” arvab Valm.

Tiiu Valm Viimsi marketis raamatukogu uutes ruumides. FOTO: Andres Tohver

Üheks kõrvalruumiks on sajakohaline saal klaveri ja diaprojektoriga. “Tänapäeva raamatukogu ei ole ainult raamatute laenutamise koht. Korraldatakse kontserte, kohtutakse kirjanikega ja tehakse palju muud huvitavat,” rõhutab Valm.

“Kui kedagi häirib müra, siis vaikuses töötamiseks on raamatukogus viis lugemisboksi,” jätkab Valm. Ruudukujulised lugemisboksid on kahest küljest kaetud akustiliste plaatidega, kahest küljest klaasist seintega.

Trepp viib teisele korrusele, kus laste vajadusi silmas pidades on riiulid madalamad – kohati alla meetri. Ümmargused augud seintes viivad pugemis-lugemistubadesse. Teiselgi korrusel on saal, nimelt lasteüritusteks.

Raamatukogus hakkavad rohelust pakkuma enam kui sada potilille.

Naabriks noortekeskus

Kolimise võtab ette ka Viimsi noortekeskus – vallavalitsuse Nelgi 1 majast marketisse raamatukogu naabriks. Uues kohas avatakse uksed samuti 5. detsembril.

“Raamatukogu ja noortekeskuse koostöövõimalused on hästi suured, tegevused toetavad üksteist palju. Me loodame, et külastatavus suureneb,” räägib noortekeskuse juhataja Kaire Tobias.

“Minu arvates uued ruumid loovad puhtama õhkkonna. See on kindlasti kutsuvam. Noortel on koolist uude asukohta palju parem tulla,” ütleb Tobias.

“Kuhu noored kogunevad, kus on nende enda huvi? Kaubanduskeskus kindlasti on miski, kuhu inimesed niikuinii tulevad. Ma arvan, et selles mõttes on ta hea koht küll,” lisab Tobias.