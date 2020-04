Viimsi gümnaasiumi õpilasettevõtted toimetavad alates eriolukorra algusest netis ning arvutis. Teistest edukam on olnud e-poodi pidav firma Market, kelle vahendatud müük on suurenenud 500 protsenti.

Viimsi gümnaasiumi ettevõtluse õpetaja ning õpilasfirmade juhendaja Kristel Tomson räägib, et tänavu toimetab koolis üheksa firmat. Peamiselt valmistatakse tooteid, aga pakutakse ka e-poe teenust. “Tooteid on väga erinevaid. Ehk siis kott-toolid, puutüvedest valmistatud disainlambid, huulekoorijad, serveerimisalused, küünlad, valgujoogid, ökoloogilised pesukapslid ning kasutatud riietest valmistatud vöökotid,” loetleb Tomson.

Õpilaste pühendumisest ettevõtlusse räägib see, et huulekoorijaid valmistav õpilasfirma Scrubby võitis tänavu Harjumaa parima õpilasfirma tiitli. ÕF Market aga pääses Eesti parima õpilasfirma konkursil finaali.

Tänaseks on koolide distantsõpe kestnud veidi üle 40 päeva. Tomsoni hinnangul on see Viimsis väga hästi korraldatud. “Kõik tunnid toimuvad tunniplaanijärgselt virtuaalsetes keskkondades ning õpilased on väga rahul. Õpilaste praktiliste tööde juhendamine toimub virtuaalselt peamiselt Google Drive keskkonnas ja läbi suhtluskanalite,” loetleb ta võimalusi.

Edukas e-pood

Paljud kooliõpilaste ettevõtted on kolinud internetti. Kõige paremini on kindlasti läinud õpilasfirmal Market, kelle äriidee oli luua e-pood (ofmarket.ee) firmade toodete müügiks. “Nad on koondanud oma e-poodi õpilasfirmade tooteid üle Eesti ning kõigil on võimalik neid soetada mugavalt ühest keskkonnast. Praegused tingimused on nende õpilasfirmale väga soodsad. Nende müük on kasvanud võrreldes varasemate kuudega üle 500 protsendi,” rõõmustab juhendaja. “Õpilasfirma Market pakub teenust. Nad hoolitsevad selle eest, et kõik tooted saaksid lisatud e-poe keskkonda ja võtavad vastu klientide tellimusi ning tegelevad toodete reklaamimise ja turundamisega,” lisab ta.

Kahjuks kõikidel siiski nii suurt edu pole. “Kallimate toodete pakkujate müük ei ole väga hästi läinud, sest inimesed ikkagi on oma ostudega ettevaatlikud. ÕF Market ütles, et need õpilasfirmad, kes on jätkanud aktiivselt turundustegevusega ja enda reklaamimisega, siis neil läheb jätkuvalt hästi,” vahendab Tomson.

Kooliaasta lõpp on lähedal ning hoollimata eriolukorrast peavad ka õpilasfirmad esitama aruandeid. Kuidas näeb see välja, kui osad firmad ei saagi midagi müüa? “Käibe puudumine ei ole takistus aruande koostamisele. Sest eelnevalt on juba tegutsetud piisavalt ning kogu tegevusperioodi peale on juba käivet ka parasjagu,” kommenteerib Tomson.

Kas ka laat virtuaalselt?

Aasta lõpus peavad õpilased kaitsma koolis praktilise töö, mille nad on koostanud kogu õpilasfirma tegevuse kohta. “See on olnud aastat läbiv tegevus, mis sai alguse juba sügisel. Praktiliste tööde eelkaitsmine toimub virtuaalselt juba aprilli lõpus,” jätkab õpetaja.

Kui õpilasfirmade tegevus on kolinud või kolimas internetti, siis kas ei võiks pidada maha ka virtuaalse ettevõtete laada? “Hetkel on keeruline öelda, millal võiksid esimesed õpilasfirmade laadad toimuda. Suure tõenäosusega selle õppeaasta jooksul ühtegi reaalset laata enam ei toimu. Virtuaalne õpilasfirmade laat oleks muidugi huvitav idee, aga ma ei ole kuulnud, et keegi seda korraldaks. Praegu näen mina õpilasfirmadele müügivõimalust siiski ainult internetikeskkonnas,” arvab Kristel Tomson.

Küsimus: Mida on kriisist firmadel ja laiemalt õpilastel/koolidel õppida?

Kristel Tomson, pedagoog

“Ma usun, et selleaastased õpilasfirmad ja ka koolid on saanud väga huvitava ja õpetliku kogemuse osaliseks. Sellises mastaabis majanduse seiskumist nii kiiresti ja nii suures mahus pole varem ette tulnud. See on uudne olukord nii õpilasfirmadele kui koolidele. Ma usun, et peamine märksõna, mis siit kõlama võiks jääda, on kohanemisvõime.

Mida kiiremini suudetakse uue olukorraga kohaneda, pakkuda muutunud tingimustes probleemide lahendamisele orienteeritud uudseid lahendusi ning suudetakse rakendada uusi süsteeme, seda kergemini see olukord möödub. Seda on näha nii koolide kui ka õpilasfirmade tegutsemisest. Õpilasfirmad, kes jäid käed rüpes istuma ja ootama, neil ei ole ka õnnestunud oma tooteid väga müüa. Need, kes tegutsesid kiiresti ja otsisid uusi müügivõimalusi, nende äri toimib edasi.”