Uue aasta aprilli alguses valmib Viimsi vallas Haabneemes kultuuri- ja hariduskeskus Artium. Kolme saali, avara fuajee ning muude ruumidega rajatises võib ühel ajal anda nii teatrietendusi, kontserte kui ka tegeleda hobidega. 14. septembril jõuti tähtsa tähiseni ehk sarikapeoni.

Uut kultuuri- ja hariduskeskust Viimsi Artium – õigemini selle ehitusplatsi – pole raske leida. Tuleb liikuda mööda Randvere teed, mööduda spaast, koolidest ja lasteaiast ning oledki kohal.

Paksu sinisavikihti kaevatud vundamendiauk on kõrge kalda all. Samas asuvad reas NSVL-i armeest jäänud silikaatkividest ehitatud seitse kütusemahutit. Lähikonnas on ka staadion ning terviserajad.

Keskust ehitab riigihanke võitnud OÜ Nordlin Ehitus ning kopp löödi maasse 2020. aasta novembris. Tänaseks on hoone karp valmis ning kõrgus käes. Ehituseks on aega veel 2022. aasta aprilli alguseni. Siis peab kogu kultuuri- ja hariduskeskus Artium võõrustama esimesi külalisi ning õpilasi.

Tänavu mais valiti Viimsi Artiumi juhiks Kristiina Reidolv, kes on varem tegutsenud loomemajanduse ja etenduskunstide valdkonnas.

“Sellesse majja saab ilmselt kogu Harju, mitte ainult Viimsi valla kultuurisüda. Siin toimetab palju tublisid ja ägedaid inimesi,” ütles Reidolv.

Lendav sarikapärg

Ehitaja ehk OÜ Nordlin Ehituse juht Ülo Older meenutas, et leping ettevõtte ja valla vahel sõlmiti umbes aasta tagasi. Vahepeal on nii mõndagi majanduses muutunud. “Osa materjale on defitsiitsed. Mõne materjali tarneaeg on väga pikk. Tööjõud on kallinenud ja seda on üldse vähem. Kõike seda ei teadnud mullu ette arvata,” meenutas ehitaja. Kuid on ka häid külgi. “Meil on hea tellija, kes teab, mida tahab.

Projektijuhtimise meeskond on hea. Ning meil on ka varem taoliste suurte kultuuriobjektide rajamise kogemus. Viimati septembris 2019 valminud EMTA suur saal,” kiitis ettevõtte juht.

Peol esines ETV tütarlastekoor, mida juhatas oma valla mees ehk Aarne Saluveer. Fotod Allar Viivik

Nuti- ja virtuaalajastule kohaselt ei tõusnud vallavanem Illar Lemetti ja Norlin Ehituse juht Ülo Older katusele pärga maha võtma. Väike sarikapärg lennutati hoopis avarasse fuajeesse droonil. Seejärel lõikas vallajuht läbi sümboolse lindi. Seda Villu Veski kirjutatud tervitusmuusika “Fanfaar” saatel.

“Alles see oli, kui 500 miljoni aasta vanuses sinisavis oli vaid sügav auk, kus käisime uudistamas, et kas midagi maapinnale ka ulatub. Täna saab juba kõigest aimu. Mis on siin sees ja mis on väljas. Suur saal on küll kahjuks tellinguid täis ning seda täies ilus ei näe,” ütles Lemetti.

Palju on maa all

Tegelikult ongi hoone väljastpoolt suur pettus, sest enamik hoonest asub hoopis maa all. “Vallas on ehituskõrgust piiratud 12 meetriga. Seepärast on see hoone küllaltki madal,” rääkis majas ringkäiku juhtinud Viimsi Halduse projektijuht Aivar Mäe.

“Suurde saali saab mahutada veidi üle 500 külastaja. Selle põrand on liigutatav ning muudetav. Alates vastuvõttude põrandast kuni kaldpõrandani. Rõdu on väike ja sellel on sadakond kohta,” jätkas mees.

Saalis saab esitada nii muusikat, muusikalisi etendusi (olemas on orkestriauk) kui ka sõnateatri tükke. Akustika tuleb hea, sest lahendus on Eesti tippasjatundjalt ehk Linda Madalikult.

Lisaks on veel väiksemad kammersaalid ja black-box. “Ühe katuse alla koondatakse valla muusika-, kunsti- ja teaduskoolid ning ka huvikeskus,” selgitas Mäe. Tema sõnul on hoones palju avarust ning avatud ruumi.

Uus maja avatakse tuleva aasta 8. aprillil.

Viimsi Artium

• Tellija: Viimsi Halduse OÜ.

• Projekteerija: büroo Kavakava.

• Ehitaja: Nordlin Ehitus OÜ.

• Ehitusjärelevalve: Telora AS.

• Maht: 5000 m3.

• Üldpind: 6770 m2.

• Ruume: 150.

• Ehituse hind: 14,4 miljonit eurot.

• Tänaseks on ehitusel kasutatud 7000 kantmeetrit betooni ja 70 suurt veokitäit raudkonstruktsioone.