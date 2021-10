Eesti Arhitektuurikeskuse professionaalsete giidide juhtimisel saab tutvuda rahvusraamatukogu salapaikadega, kuhu omal käel tavaliselt ligi ei pääse. Üks sellistest kohtadest on maa-alune tehnoruum, kus asub nö mitteametlik ufode installatsioon. Tavakülastaja ei pääse iseseisvalt ka rahvusraamatukogu kõige kõrgemal tipus asuvasse tornisaali ning terrassidele. Tuurid toimuvad nii eesti kui ka vene keeles. Rohkem infot ja piletid leiate siit: https://fienta.com/et/s/ekskursioon-raamatukogu-est

Näitusi kultuuri ja ajaloohuvilistele leiab majast veel teisigi. Fuajees saab põhjaliku ja kiire ülevaate sellest, kuidas rahvusraamatukogu alguse sai ja milline on olnud nii hoone kui organisatsiooni funktsioon läbi kolme aastakümne. Näitus “Rahvusraamatukogu vana ja uus algus” jutustab enamast kui ühe hoone eluloost. Tegemist on läbilõikega lähiajaloost ja põneva ekskursiooniga rahvusraamatukogu tulevikku.

Rahvusraamatukogu siseterviserajal saab mõistliku füüsilise koormuse viie korruse vahel seigeldes ja saale avastades. Kuid kes on valmis veidi suuremaks seikluseks, nende jaoks on majja peidetud aare ja mõned lahendamist vajavad mõistatused.

Oktoobris saavad kõik noored ja nooruslikud panna end proovile kineskooptelerite taha ühendatud videomängukonsoolide mängudes, mida on näitusel “Tee parem midagi kasulikku” valikus pea neljast kümnendist.

Seetõttu on tagumine aeg tulla avastama veel viimast korda hoonet oma originaalsuses ja algupärasuses ning kus on hoiul ligikaudu 3, 5 miljonit teavikut.

“Eesti 20. sajandi arhitektuuri ühe tippteose rekonstrueerimine on paratamatu, sest 30 aastase hoone tehno – ja turvasüsteemid ei taga rahvuspärandi turvalist säilitamist,” resümeeris olulisema Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)