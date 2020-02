Vihterpalu mõis sobib pidulikeks sündmusteks

Vaid tunnise autosõidu kaugusel Tallinnast, Harjumaa piiril mere ja metsade vahetus läheduses asub 2000ndatel taastatud lummav Vihterpalu mõis.

Vihterpalu mõis sobib mistahes meeldejäävaks ja kauniks sündmuseks, see on ideaalne paik seminaride läbiviimiseks, perepidude korraldamiseks või unustamatuks pulmapeoks, mõisa suur territoorium pakub ideaalseid võimalusi ka suuremate vabaõhuürituste korraldamiseks. Mõisa suurimasse peosaali mahub 100 inimest, majutust koos lisavooditega pakume 77 inimesele. Mõisa peamajas on 18 unikaalset hotellituba ning kõrvalmajas 12 tuba.

Mõisa ümbruses on palju rohelust, kaunis park, Vihterpalu jõgi, palju põldu ja RMK metsarajad. Looduskaunid kohad on suurepärased imeliste pulmapiltide tegemiseks ja pulmatseremoonia läbi viimiseks. Mõisa pargis on ka helikopteri plats.

Peosaal sobib suurte koosolekute korraldamiseks ja muutub õhtul pidulikuks peosaaliks.

Ovaalsaal sobib hästi 6–15 osavõtjaga koosoleku korraldamiseks, rühmatöödeks ja tegevusteks. Ovaalsaal on lisaks oivaline koht toidu serveerimiseks või Rootsi laua katmiseks.

Paneelsaalis võib korraldada koosolekuid 30 inimesele ja see asub koos peosaali ja ovaalsaaliga mõisa peakorrusel. Paneelsaali mahub u-kujulise laua ja klassiruumi taolise kujunduse kõrvale ka üks pikk laud.

Tallmeistri maja sobib 15–25 osavõtjaga koosolekute korraldamiseks ja toolide teatristiilis paigutamisel on ruumi kuni 40 inimesele.

Samuti on kõrvalhoones mõisa ruumikas saun, kuhu mahub suuremgi rühm inimesi. Suveõhtul on mugav istuda sauna välisterrassil, kus võib nautida terrassi menüüd ja käia tiigis suplemas.

Vihterpalu mõis on avatud nii talvel kui ka suvel ning meie soov on pakkuda teile ainult parimat! Oleme kokku pannud parima menüü nii pidupäevadeks kui ka seminarideks, andes au kodumaistele toorainetele ning valinud meie menüüsse ainult parimad hooajalised tooted.