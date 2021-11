Sagittarius on Harjumaal tegutsev vibuklubi, mis ühendab vibulaskjaid ja -huvilisi. Tänavune kevad ja suvi olid sportlastele medalirikkad, sest koju toodi nii mõnigi noorteklassi kuldne autasu.

Hooajast rääkis Harju Elule klubi treener Jaanus Gross.

Võtame teie eduka võistluskalendri kokku. Noorteklassides oli see väga kuldne?

Vibuklubi Sagittariuse tänavuse aasta hooaeg on olnud märkimisväärselt edukas. Meie klubi laskurid olid esindatud vibulaskmise noorte MM-il Poolas Wroclawis. Samuti Run-Archery Euroopa karikal Tšehhis Nove Mestos. Noorte MM-i parimale kohale jäi meil Hendrik Õun, kes sai juunioride meeste sportvibu 33. koha.

Run-Archery Euroopa karikasõit sobis hooaja lõpetuseks väga hästi. Paljud noored on vähe välisvõistlusi kogenud, kuid soov oskusi proovile panna suur. Ja sedasi juhtuski, et meie riigi esindus koosnes peamiselt juunioridest.

Noormeeste poolelt võitsid individuaalsed kullad U21 vanuseklassis Heldur Hanni ja Siim Gross. Meeskondlikus arvestuses võitsime hõbemedali, võistkonnas olid Kaspar Grauen, Heldur Hanni ja Jaanus Gross. Kuldmedal jäi vähem kui kahe sekundi kaugusele.

Kuidas läks klubi liikmetel Eesti võistlustel?

Eesti noorte meistrivõistlustel vibulaskmises (peeti 3. juulil Puiatus) tõime koju üle kümne medali, neist tooks esile Aksel Tähepõllu plokkvibu noorte poiste ja Johanna Viktoria Jõe sportvibu noorte neidude kuldmedalid.

Eesti meistrivõistlustel (peeti 7.–8. augustil Puiatus) õnnestus võita naiskonnal hõbemedal ning individuaalselt Jaanus Grossil meeste sportvibus kuldmedal.

Hoolimata spordiklubidele keerukatest aegadest on treeningutel tulejoon laskjaid täis.

Viimasel kahel aastal on suur väljakutse olnud COVID-19-ga seotud haigestumised ja piirangud. 2020. aasta rahvusvahelised võistlused jäeti suures osas ära. Suvisel välihooajal saime harjutada ning kätt proovida riigisisestel jõuproovidel. Keeruline oli aidata noortel liikuda vanuseklasside vahel aina pikemate distantside suunas.

Meie õnneks on vibulaskmine selline ala, kus omavaheline kontakt väiksem ning saame hajutada laskjad eri tsoonidesse nii treeningutel kui ka võistlustel.

Kas huvi vibuspordi vastu ikka püsib?

Hoolimata spordiklubidele keerukatest aegadest on treeningutel tulejoon laskjaid täis. Huvi on suurem, kui suudame oma treeninguaegadega katta. Peagi püüame leida võimalusi uute treeninguaegadega alustamiseks, eelduseks on kutsetega treenerite olemasolu.

Jaanus Gross. Fotod archeryeurope.org

2021. aasta sügise seisuga on klubil kokku viis kutsega treenerit. Kaks kutsega treenerit lisandus just oktoobri alguses meile juurde ning loodan, et saame peagi Sauel veel ühe treeningrühma juurde võtta.

Lisaks vibutreeningute juhendamisele töötan põhikohaga Keilas asuvas Waldorfkool Lättes liikumis- ja arvutiõpetajana. Õpetajatöö pakub iga päev palju väljakutseid.

Usun, et enamik kooliõpilastest väljaspool koolitunde liiguvad aktiivselt ja käivad sporditrennides. Ikka vähem aega ekraanidele ja rohkem sportimisele!