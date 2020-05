Veidi enam kui aastaga ehitati Saue valda Alliku külla kompleks, kuhu kuuluvad lasteaed, põhikool ning spordisaal. Laagrisse plaanitava riigigümnaasiumi ning spordihoone projekteerimine läheneb aga peatselt lõpule.

Uus haridus- ja spordikompleks asub Alliku külas Veskirahva puiestee 21. Veel projekteerimise ja ka ehitushanke läbiviimise ajal kasutati aga toonast nime ehk Koru lasteaed-põhikool. “Tänaseks ning ka edaspidiseks kannab hoone nime Veskimöldre haridusmaja,” ütleb vallavalitsuse majandusosakonna juht Silver Libe.

Ehitustegevuseks kulus tema sõnul peaaegu 13 kuud. Lõplik ehitushind on 5 853 539,52 eurot ja sellele lisandub käibemaks. Ehitushinnale tuleb lisada veel hoone sisustusmaksumus.

Hoonekompleksi projekteeris Arhitektuuribüroo TAVA. Täpsemalt arhitektid Raivo Vahar ja Siim Talts.

“Veskimöldre haridusmaja ehitustegevust finantseerisid Saue vald oma eelarvest, BC Arenduse OÜ ning RTK ehk Riigi tugiteenuste keskus. Finantseerimine jagunes vastavalt 74 protsenti, 13 protsenti ja 13 protsenti,” selgitab Libe. Rajamise hanke võitis Ehitus 5 ECO OÜ. Firma on varem tegelenud muuhulgas Ääsmäe kooli ja staadioni juurdeehitusega.

Suurinvesteering piirkonda

“Veskimöldre hariduskeskus on seni Saue valla suurim investeering kasvavas Laagri aleviku ja Alliku küla piirkonnas, andes kindlasti lisaväärtust tervele kogukonnale. Kodulähedane põhiharidus on Saue valla prioriteet,” ütleb Libe.

Hoonekompleksi pealtnäha lakoonilist disainikeelt ilmestab tema rõõmsameelne kollase värvitooni fookus. Seda on kasutatud nii interjööris kui ka hoone passiivseks jahutamiseks akendel metallvõrgust päikesevarjestusel. See laseb läbi valgust, kuid tõrjub ära kuuma.

“Hoone ei ole ehitatud igava nelinurkse tahukana, vaid on põhjalaotuselt pigem kandilisevõitu U-tähe kujuga, mille sisehoovi jääb avar olemise ala, staadion ja palliväljakud,” kirjeldab mees.

Ägeda lisana lookleb tema sõnul maja teise korruse tasandil sisehoovi suunas suur rõduala. Seal saab nii mängida, aega veeta, aktuseid korraldada ja kasvõi taimekasvatust harrastada.

Septembris alustab hariduskompleksis kooliteed peaaegu 150 õpilast. Fotod Silver Libe

Sisu mõttes on kogu hoonekompleks jagatud kolmeks. “Ühte hoonetiiba jääb nelja rühmaruumiga lasteaiaplokk, millel on oma mänguväljak ja eraldi sissepääs. Hoone keskmine osa on kooliosa koos avara aatriumi ja söögiblokiga. Teise tiiba jääb spordisaal, mis saab olema koolivälisel ajal ka kogukonna kasutada,” ütleb Silver Libe.

Üle 400 koha õpilastele

Koolihoone mahutab 430 esimese kuni üheksanda klassi õpilast. Selle aasta sügisel alustab vastvalminud hoones kooliteed 140 õpilast.

Lasteaed alustab esialgu kolme rühmaga ehk 60 lapsega (20 last rühmas) ning järgmisel sügisel lisandub ka neljas rühm.

Kas ja kui palju mõjutas ehitust eriolukord? “Kuna ehitustegevus oli viiruspuhangu alguseks juba suhteliselt lõppfaasis, siis pääsesime ilma eriliste tagasilöökideta,” rõõmustab Libe.

Veskimöldre linnak on maikuuks valmis, haljastuski tehtud ja mänguväljakud ootamas. “Muru juba tõuseb. Hoonele on kasutusluba väljastatud, jäänud on veel sisustamise pool. Hange on juba läbi viidud ja nüüd on interjööri nüansside viimistlemise aeg käe,” kirjeldab Silver Libe.

Kool algab nagu ikka septembris. Aga juba täna on vallavalitsuse kinnitusel klassid-rühmad komplekteeritud ja uued õpetajadki valitud.

Millistel Saue valla haridusobjektidel aga käivad või algavad tööd? “Hetkel jätkub Riisipere halduskeskuse renoveerimine. Sinna rajatakse ka uus lasteaia osa neljale lasteaiarühmale. Hoone valmib 2021. aasta alguseks,” ütleb Libe.

Renoveeritud on Ääsmäe lasteaed ning lõpusirgel Sauel asuva Midrimaa lasteaia renoveerimine. Arutusel on Saue gümnaasiumi tulevik ehk laiendamine või renoveerimine. Samuti Turba lasteaia rekonstrueerimine ja soojustamine. “Laagrisse rajatava riigigümnaasiumi ning spordihoone projekteerimine on lõppfaasis. Parandatakse viimaseid projektiekspertiisi käigus tuvastatud puuduseid. RKAS aga valmistab juba ette riigihanget,” lisab Libe.