Saue linnas asuv valla uus keskushoone on jõudnud kasutusloani. Nipet-näpet viimistlust ja koristustöid on veel teha, ka sisustuskraam on varsti kohal. Tööle hakkab keskushoone septembri alguses. Aga juba praegu voorib hoones uudistajaid omavalitsuste inimestest insenerideni – sellist maja pole Eestis enne tehtud.

Saue uue vallamaja arhitektuurikonkursi võidutöö oli julge, emotsioone tekitav, kindlasti tugeva maamärgi potentsiaaliga lahendus ja see karakteristika pädeb ka nüüd juba valminud hoone puhul.

Hoone asub Grossi kaupluse ja tervisekeskuse kõrval, Kütise tänava servas. Foto Allar Viivik

Keskuse pargi ja Grossi poe vahelisele alale asetatud vallamaja hoone tekitab linnaruumile sümboolse keskpunkti alates Saue raudteejaamast kuni Pärnasalu tänavani. Maja on arhitektuuriliselt vormilt kolmnurkne: lihtne ja lakooniline, aga samas moodustavad justkui sammastele toetuvad seinad komplektis läbipaistva klaasiga ootamatu paviljonitunde.

Hoone eristub tavapäraselt ristkülikuvormi kasutatavast ehituspraktikast märkimisväärselt, aga veelgi rohkem elevust tekitab maja materjal.

Tegemist on täispuitmajaga, ainult vundament on betoonist. Puitkonstruktsioonid on liivaga pritsitud, et reljeef esile tuua. Fassaad pandi kokku justkui Lego klotsidest – puitsõrestikule pandud plaadid, seinad on 5-kihilisest liimpuidupaneelidest. Kuna varasem kogemus puudub, on tegelikult raske öeldagi, kuidas puit erinevate ilmadega mängima hakkab, aga niiskuse vältimisele ja energiatõhususele on kõvasti rõhku pandud.

Avatud maja kõigile

Maja on kõrge ja avatud olemisega. Kontseptsiooniliselt risti vastupidine senisele vallamajale, mis on oma kõhnade koridoride ja kabinetisüsteemidega pigem ühiselamu, milleks ta ka algselt ehitatud ju oli. Avatus ja läbipaistvus kui väärtused saavad uues keskushoones reaalse väljundi. Siseseinadki on valdavalt klaasist, nii saab kodanik sisenedes pilgu heita näiteks vallavolikogu saalile.

Huvilised hoone sisemust uudistamas. Foto Anne-Ly Sumre

Ruumiprogrammist lähtuvalt asuvad esimesel korrusel avatud klienditsoonid, kus saavad töökoha ka registrite pidajad, sest nende töö eeldab tihedamat silmast silma kohtumist vallaelanikega. Veel asuvad esimesel korrusel tugiteenused: raamatupidamine, kantselei ja IT. Teise korruse keskme moodustavad koostöötoad ja need on ääristatud töökohtadega.

Tule tänavale päevakeskus

Kui algselt oli plaanis tegevuspõhine kontor, kus igaüks hommikul tööle tulles omale koha otsib, siis nüüd on siiski kõikidel statsionaarselt majas olevatel töötajatel oma kindel töökoht. Planeeritud töökohti on poolesaja ringis, sest osad teenused jäävad endiselt ka teenuskeskustesse. Näiteks ehitustegevus toimub peamiselt Laagris, seega pole mõtet paigutada seda kompetentsi kogu täiega Saue linna, sest kliendid on ju Laagris. Samas võivad ka töötajad valida, kus tööd teha. Kui üks või teine maja Laagris, Haibas või Riisiperes jääb kodule lähemale, siis sunniviisiliselt kedagi Sauele ümber ei kolita.

Üks põhjus, miks üldse uut vallamaja vaja oli, oligi see, et olemasolev hoone ei vastanud mitte kuidagi tegelikele vajadustele ja midagi muud Saue linnas kui valla keskuses võtta ei olnudki. Olid ju viimase paarikümne aasta vältel olnud Saue linna investeerimismahud päris väiksed, vaid noortekeskus ja muusikakool on saanud uuemad hooned.

Aga nüüd hakkab karussell pihta. Kui vallavalitsus välja kolib, läheb Tule tänava maja remonti – sinna kolib päevakeskus. Praegune päevakeskuse hoone omakorda lammutatakse ja asemele tuleb korter-ärihoone, kuhu mahub ka kultuurisaal ja raamatukogu. Viimane kolitakse omakorda välja koolist, mis saab selle arvelt ruume juurde.

Puitmaja keset linna, Saue uus vallamaja

Ideekavand: “Triangel”, Karli Luik ja Johan Tali, arhitektuuribüroo Kontekst ab OÜ (kokku esitati 12 ideekavandit)

Ehitaja: Embach Ehitus

Asukoht: Saue linn Kütise 8

Maksumus: 2,4 miljonit eurot + km

Ehitusalune pind netopind on ca 1600 m²