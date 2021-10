Harju Elu uuris, kuidas on meie tuntumatel kauplusekettidel läinud e-äri koroona levikust alates.

Vastavad Barbora (Barbora kuulub Maximaga samasse kontserni ja komplekteerib oma tellimused Maxima kaubavaliku baasil, ent on eraldiseisev ettevõte eraldi kaubamärgi ja teenusega) turundusjuht Kirke Pentikäinen, Rimi e-poe juht Helen Lednei ja Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson.

Kui palju on teie e-poe käive kasvanud võrreldes koroona-eelse ajaga?

Kirke Pentikäinen: Meie e-poe käive on koroona-eelse ajaga mitu korda kasvanud. Kuna mugavusteenused on muutunud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks, siis kasv kindlasti jätkub. Aga vaevalt et sellist koroona põhjustatud kordades hüpet enam näeme, kasv muutub sujuvamaks.

Helen Lednei: Rimi avas oma e-poe poolteist aastat tagasi COVID-i esimese laine ajal. Selle ajaga on kasv olnud tohutu suur. Mõistagi on sellele abiks olnud nii e-ostlemise vilumus, millele pandeemia kenasti kaasa aitas, aga ka Rimi lojaalsetele klientidele võimalus soetada oma lemmiktooteid e-poest. Seni seda polnud.

Kristjan Anderson: E-kaubanduse käive on kolme aastaga üle viie korra kasvanud. Ka sel aastal saame kinnitada, et e-Selver kasvab jaekäibe kasvust kordades kiiremini.

Milliseid kaubagruppe e-poest enim ostetakse?

KP: Kaubagruppide osas sõltub väga palju hooajast, regioonist ja ka sellest, kas palgapäev on olnud või tegemist kuu lõpuga. Üldiselt on lastekaubad kõrgel kohal, samuti ka puu- ja juurviljad, ka kodumaisel toodangul on oma kindel koht. Oleme toidukauba kõrval ka kodu- ja tööstuskauba osa suurendanud, sealhulgas hooajaliste kaupade osa, näiteks koolikaubad suve lõpus.

HL: Kõige populaarsemad tootegrupid Rimi e-poes on puu- ja köögivili, piim ja värske liha.

KA: E-poe ostukorv on kindlasti oluliselt tervislikum. Igapäevane värske toidukaup moodustab üle poole e-poe ostukorvist. Suurim vahe tavakauplustega võrreldes seisneb puu- ja köögivilja ning beebikaupade populaarsuses. Alkoholi seevastu tellitakse e-poe vahendusel väiksemas koguses kui ostetakse tavakauplustest. Samuti on keskmine e-poe ostukorv suurem kui tavakaupluses.

Millistes piirkondades kasutatakse enim e-poe teenuseid?

KP: Kui vaatame oma teeninduspiirkondi, siis linnades on selgelt teenuse vastu suurem huvi, kuid meil on hea meel tõdeda, et näiteks ka Harku vallas oleme väga soojalt vastu võetud ning iga päevaga tellimuste hulk kasvab. Oleme kauplejatest ainuke, kes pakub tarneid ühetunnise ajaakna sees – Harku valla inimestelt oleme just selles osas palju positiivset tagasisidet saanud.

“Ennustame e-kaubanduse jätkuvat kiiret kasvu.”

HL: Enim kasutatakse Rimi e-poe teenuseid Tallinnas.

KA: E-Selver jõudis esimese Eesti e-toidupoena selle aasta suvest kõikide eestimaalasteni Mandri-Eestis ja suursaartel.

Kullerid toovad värske, jahutatud, sügavkülmutatud ning ka tööstuskaupade valiku, lisaks väikese koduelektroonika kuni suurte kodumasinateni koju kätte üle Eesti. Tellimuse mahud ja teenuse kasutamise aktiivsus on suhtes Eesti rahvastiku tihedusega. Suuremal hulgal uusi kliente oleme saanud kindlasti piirkondadest, kuhu Selver varem füüsilise kauplusega ei jõudnud.

Mida prognoosite e-kaubanduse arengus lähitulevikus?

KP: Väga paljudele peredele võib e-ostlemisest saadagi jäädavalt uus normaalsus. Kindlasti on jätkuvalt inimesi, kes eelistavad füüsilises poes ostelda. Kuid on aina kasvav hulk inimesi, kes eelistab säästa nädalas poeskäikudele kuluvad paar-kolm või isegi neli tundi, kasutades seda aega hoopis hobitegevusteks. Viisime hiljuti läbi ka 1000 inimesega küsitluse uuringufirma Norstati toel ning ka see toetas meie kogemust – e-toidupoodide külastajate arv püsib jätkuvalt stabiilne ning kardetud langust “tagasi vanasse normaalsusse” pole toimunud. Ja ka inimesed ise usuvad, et plaanivad e-toidupoodi senisest sagedamini kasutama hakata, prognoositav kasv on isegi kuni veerand.

HL: Ennustame e-kaubanduse jätkuvat kiiret kasvu. Kliendid hindavad üha rohkem oma aega ning see paneb neid kasutama teenuseid, mis nende igapäeva pisut lihtsamaks teevad.

KA: E-kaubanduse kasv jätkub lähiaastatel keskmisest jaekaubanduse kasvust kiiremas tempos. E-poe teenuse pakkujad panustavad jätkuvalt oluliselt teenuse arendamisse, nii on klientidel tulevikus võimalus saada veel suuremat kasu ja mugavust e-poe kasutamisest.

Kas peatselt turule tulev Lidli poekett alustab kohe ka e-kaubanduse arendamisega?

Vastab Lidl Eesti turundusjuht Katrin Seppel.

Hetkel keskendume Eestis oma poevõrgustiku arendamisele. Hindame pidevalt erinevaid võimalusi ning jälgime online-äri arenguid Eestis. Anname kindlasti teada, kui selles vallas on arenguid ja uudiseid.