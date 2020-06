Meie populaarsemad tooted on kampaania sealiha 3,99 eurot/kg ja seahakkliha 4,50 eurot/kg. Suvel ostetakse enim äädika šašlõkki ja erinevaid grill-lihasid (kõigil kilohind 6,99 eurot/kg) ning grill-koote (kilohind 3,50 eurot/kg). Toodete nimekiri ja hinnad on üleval meie kodulehel www.omaporsas.ee .

Oma Põrsa lihapoodides pakutav liha ei ole külmutatud. Kogu tarneahel perefarmist meie lihapoodidesse on kontrollitud, liha ei seisa vaheladudes ja seda ei külmutata, vaid läheb värskelt otse poodi müüki. Nii saab tarbija kindel olla liha kvaliteedis.

