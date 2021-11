Koduta loomade varjupaikades lõppes musta kassi kuu ja algab seeniorkoerte kuu, et ärgitada loomasõpru endale varjupaigast lemmikut valima.

Musta kassi kuu on Varjupaikade MTÜ-s traditsiooniks saanud kampaania, mida peeti tänavu juba kaheksandat korda. Kampaania on niivõrd populaarne, et iga aasta oktoobris kahekordistub varjupaigast koju minevate loomade arv. Sel aastal leidis musta kassi kampaania raames Varjupaikade MTÜ-st oma päriskodu 60 musta ja mustvalget kassi.

Kui musta kassi kuu peetud, võib alata 5+ koerte kuu, mil varjupaik julgustab inimesi andma uut võimalust väärikas eas koertele.

“Musta kassi kuu möödus edukalt ning tõi meie varjupaikadesse hulgaliselt huvilisi. Väga hea meel on tõdeda, et tänu sellele kampaaniale tõuseb kodu leidnud loomade arv igal aastal oktoobris hüppeliselt. Kui tavapärastel kuudel läheb koju umbes 100 looma, siis oktoobris läks lausa 170,” sõnas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.

“Nüüd, mil musta kassi kuu on edukalt peetud, saame hakata novembris tähistama seeniorkoerte kuud. 5+ koerte kampaaniat korraldame juba kolmandat aastat. Kuna vanemad koerad ootavad tihti varjupaigas oma inimest ebaõiglaselt kaua, tahame julgustada kõiki andma uut võimalust väärikas eas koertele,” selgitas Mõisamaa.

Hirmu ei ole vaja tunda

Sageli tunnevad inimesed hirmu vanemate koerte tervisehädade ees, mis võivad kaasa tuua suuri rahalisi kulusid. Sel põhjusel lubab MTÜ jagada uue omanikuga vastutust, kui tema võetaval lemmikloomal on diagnoositud krooniline haigus, mis allub ravile. Kui omanikul pole võimalik varjupaigast võetud lemmiklooma enam pidada, siis võtab varjupaik ta uuesti enda hoole alla. Samuti on abiks Rexi fond, mis toetab inimesi, kelle varjupaigast võetud lemmik vajab kriitilist veterinaarabi, kuid kelle majanduslik olukord seda ei võimalda.

2019. aastal said 5+ kampaania raames Varjupaikade MTÜ-st uutesse kodudesse üheksa koera. Koju saanute seast viibis varjupaigas kõige kauem Jass – kuu aega vähem kui 3 aastat. Eelmise aasta novembrikuus leidsid tänu kampaaniale uue kodu viis eakamat koera. Nende seas Säm, kes oli varjupaigas oma uut perekonda oodanud juba pea aasta aega. Novembris saab iga üle viieaastane koer varjupaigast koju minnes kaasa seeniorkoerte kinkekomplekti Royal Caninilt.

Varjupaikade MTÜ koondab enda alla kuut varjupaika Läänemaal, Pärnus, Tallinnas, Valgas, Viljandis ja Võrus. Aastas hoolitseb MTÜ ligikaudu 3000 looma eest.