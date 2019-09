Riigivanem Kaarel Eenpalu lapselapselaps Ivo Eenpalu peab Arukülas Hellema talu. Augusti lõpus tuli ootamatu tagasilöök – vargad viisid mehe New Hollanderi traktorilt 9342 eurot maksvad seadmed.

Ivo Eenpalu kena kodumaja on Aruküla alevikus üsna mõisa lähedal. Maja taga hoovis hoiab mees kahe aasta eest ostetud New Hollanderi traktorit, mille hind on võrreldav maja enda maksumusega – 130 000 eurot.

Traktori ostis Eenpalu pangast võetud liisinguga. Euroopa Liidult ta selleks sentigi toetust ei saanud.

Kahju 9342 eurot

Eelmise nädala teisipäev, 27. august oli kiire viljakoristuse aeg. Hellema talus töötav traktorist Sten Mikfeldt jättis õhtul Hollanderi koos haagisega Eenpalu hoovi, et järgmisel hommikul taas põllule sõita.

“Ma panin värava lukku, läksin magama, kustutasin tuled ära. Siis käidi vargil mingi aeg,” ütleb Eenpalu tagantjärele tarkusega.

28. augusti hommikul läks peremees kodunt kuivatisse. Kella kaheksa paiku sai ta telefonikõne Mikfeldtilt, kes oli traktoriga tööpäeva alustamas. “Ta helistas, ütles, et traktorist on asjad ära virutatud,” meenutab Eenpalu.

Peremees osutab käega Hollanderi numbri suunas, mis on kahe ja poole meetri kõrgusel traktori tagumise kabiiniakna kohal. “Seal oli GPS-signaali vastuvõtu antenn. See lõigati maha sealt. Kabiinist viidi monitor ära.”

“Kahju kokku on 9342 eurot pluss käibemaks,” kurdab Eenpalu. Kuidas see kahju ikkagi nii suur saab olla?

“GPS-i antenn maksab 2340 eurot, RTX täppissignaali õigus 2200 eurot, RTK kood 2200 eurot, monitor 2300 eurot. Lisandub remont, transport ja uus kaabeldus,” selgitab mees.

“Praegu saab traktoriga teha lihtsamaid asju, vähemtäpsemalt, silma järgi,” ütleb Eenpalu. Lihtsamaks asjaks on näiteks haagise vedamine. “Randaalida saab ka, aga masinale ei saa trajektoori ette anda.”

Tema sõnul on New Hollander 100 protsenti töökõlbulik alles siis, kui varastatud seadmete asemele on uued ostetud ja paigaldatud.

Tellimustöö välismaale?

Traktor oli kindlustatud If Kindlustuses. “Kindlustusseltsi esindaja arvas, et kuna see traktor eelnevalt siin ei seisnud, ta oli meil töökoja juures mitu nädalat, siis samal ööl, kui me ta siia jätsime, keegi siin käis. Ilmselt nad võtsid õhtul tee peal traktorile sappa. Me tulime Jürist põllu pealt. Traktor parkis ennast siia, kombain läks mujale,” räägib Eenpalu.

Eenpalu sõnul on sarnaste varguste ohvriks langenud ka Jõelähtme vallas tegutsev Haljava OÜ, samuti Koplimäe Agro OÜ Anija vallas. “Koplimäel tehti mitu masinat puhtaks. Seadmeid viidi iseliikuvalt taimekaitsepritsilt, kombainidelt ja traktoritelt.”

“Eks need, kes varastamas käivad, teevad oma tööd. Nemad said kusagilt tellimuse, nüüd käivad ja täidavad seda tellimust,” kirub mees.

Kus selliseid seadmeid edasi müüakse? “Ma ei kujuta ette. Tõenäoliselt kusagil piiri taga. Eesti on liiga väike koht. Siin tuleks see kohe välja, kui pakutaks,” arvab Eenpalu ja oletab, et ehk on müügikohaks Venemaa.

Kas Eenpalu on varaste tabamiseks ta vaevatasu välja pannud? “Ei ole, sest ma ei usu, et neid seadmeid tagasi saab,” arvab ta.

“Aga mis sa teha saad? Paned kaamerad üles. Koplimäe Agrol olid kaamerad üleval, aga varastel olid näod kaetud,” laiutab mees käsi.

Kui ta aga sellise varga siiski kätte saaks, siis mida ta temaga teeks? “Annaks pasunasse.” Ja järgmine samm? “Annaks uuesti,” ütleb Eenpalu.

POLITSEI KOMMENTAAR

Hannes Kelt, Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht:



“Praeguseks hetkeks on üle Eesti esinenud 12 sarnast vargusjuhtumit, mille kogukahju jääb üle saja tuhande euro. Politsei teeb kõik, mis meie võimuses, et uusi vargusi ei lisanduks. Juhtumite lahendamiseks oleme pidanud nõu välimaa kolleegidega, kel on esinenud sarnaseid vargustelaineid. Lisaks oleme kaasanud politseinikke üle Eesti ning teavitanud nii avalikkust kui ka põllumehi.

Põllupidajatel soovitame hoida oma väärtuslikud masinad lukustatult garaažides. Samuti tasuks kõik sõidukis olevad kergesti teisaldatavad ja väärtuslikud esemed endaga kaasa võtta või vähemasti nähtavalt kohalt ära panna. Kindlasti tuleks töömasinate valvamiseks kasutada videokaameraid, inimvalvet või koeri.

Kõikidel põllumeestel soovitame hoida silmad lahti igasuguse tavapäratu tegevuse osas. Näiteks tasub politseile teada anda veidratest telefonikõnedest, mille kaudu pakutakse müüa või soovitakse osta põllutehnika varuosasid. Samuti võiksid inimesed, kes märkavad oma kodukandis võõraid inimesi või autosid, neile juurde astuda ja uurida, mida nad otsivad. Kui ise seda teha ei julge, tasub kindlasti teavitada politseid.”