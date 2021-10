Olen sündinud Narvas 1956. aastal. Põhihariduse sain Narva 2. keskkoolis ja 1971. aastal asusin õppima Tallinna kutsekeskkooli nr. 1, mille lõpetasin 1974. aastal laevamotoristi erialal, ees ootas meri ja töö Eesti kalatööstuse laevastikus. 1975. aastal läksin õppima Klaipeda merekooli laevamehaaniku eriala ning 1978. aastal sai minust diplomeeritud laevamehaanik ja tööle asusin taas Eesti kalatööstuse laevadel.

Peale Nõukogude Liidu lagunemist suundusin tööle Norra kaubalaevastikku, hiljem Saksa kaubalaevastikku. Praegu olen jäämurdja “Tarmo” peamehaanik. Perekonnaseisult olen lesk. Peres oli kaks last.

Oma poliitilistelt vaadetelt olen kompromissitult truu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna baaspõhimõtetele: eesti keele ja kultuuri säilitamine, Eesti traditsoonilise pere säilitamine, minimaalne migratsoon, Eesti piiride taastamine vastavalt Tartu rahulepingule, kindlustada eelkõige oma, eesti rahva heaolu ja alles siis jõukohane abi teistele.

Mida pean oluliseks KOV-s, see on ära toodud meie Lääne-Harju valla EKRE valimisprogrammis. Isiklikult minu peamine siht on muidugi seotud merega. Elan praegu 2012. aastast Paldiski linnas ja mulle on täiesti arusaamatu, kuidas ühel mereäärsel linnal puudub väikelaevade, paadi-, jahi-, kaatri- jne sadam. Pole isegi slippi paadi või mõne muu väiksema veesõiduki vette laskmiseks.

Olen üks kodanikuühenduse “Meri vabaks” aktiviste ja seisan selle eest, et Paldiski linnas rannaäärne ala ei oleks täielikult hõivatud kommertssadamate poolt ja pääs randa oleks vaba. See ei ole tähtis ainult Paldiski linnaelanikele. Lääne-Harju vallas on vaid üks tõsiselt võetav väikelaevade sadam Lohusalus.

Kui rääkida väikelaevade sadamast, siis see peab olema mitte koht kahe-kolme paadi jaoks, vaid sadam, kuhu saaksid tulla mereturistid teistest Läänemere riikidest ja kaugemaltki ning eelkõige, et kõik oma valla soovijad, omades veesõidukit, saaksid võimaluse seda ka kasutada.

Miks oleks sadam just Paldiskis mõttekas? Sellepärast, et Paldiskis on nii rongi- kui ka bussiühendus nii Tallinna kui ka valla teiste osadega, mis võimaldab inimestel ilma autota sadamasse jõuda.

Kodanikeühendus “Meri vabaks” seisab ka unikaalse rannariba säilitamise eest, mille saab muuta rannapromenaadiks ja liita kompleksiks koos väikelaevade sadamaga, millest omakorda saab kujundada omamoodi kultuuri ja vabaaja keskuse. Tegevust ning vabaaja veetmiseks oleks võimalusi nii noortele kui vanematele inimestele. Selline kompleks arendaks hoogsalt turismi ja vastavalt ka äritegevust, sest on ju Lääne-Harju vallas küllaga, mida näidata turistidele.

Muidugi on omaette küsimus Eestis merenduse taaselustamine. Ja armastust mere vastu tuleb kasvatama hakata juba lapseeas.

Sadamakompleks promenaadiga oleks võimalus lastel ja noortel merest algteadmisi saada ja merekultuuri omandada.

Ka kõik muud üldkasutatavad väiksemad sadamataolised rajatised või slipid (veesõiduki veeskamise kohad) tuleks meie vallas korda teha ja hoole alla võtta.

Sellised on minu kui elukutselise meremehe prioriteedid, aga millised prioriteedid seab järgmise KOV ette tegelikkus, seda ei tea meie segamini pööratud elus praegu keegi kindlalt öelda.