Valmista ise küünlaid, seepe, looduskosmeetikat ja palju muud – see on imelihtne.

Tänapäeval ei ole enam probleemi, et poodides midagi ei müüdaks, pigem on probleemiks, et valik on liialt suur, kuid samal ajal puudub meil üldjuhul teadmine, mida mingi toode täpsemalt sisaldab ja kuidas need koostisained meie igapäeva elu mõjutavad. Sellele on õnneks hea alternatiiv olemas – valmista ise endale väga ägedaid tooteid. Isevalmistamine ei pea olema keeruline ega aeganõudev, vastupidi, tegelikult on see imelihtne, odav ja mis peamine, täiesti looduslik ja tervisele ohutu, sest sa tead täpselt, mida sinna sisse paned.

Valmista näiteks ise naturaalseid küünlaid, seepe, kreeme ja muud kosmeetikat, vannipalle jne. Kõik materjalid selleks leiad ühest kohast: www.zinuz.ee.

Alustasime Zinuz kaubamärgi all isevalmistamise materjalide müügiga kaks aastat tagasi, sest tundsime, et Eestis ei ole müügikohta, kust saaks kõik vajalikud materjalid soodsalt ühest kohast. Kõik sai alguse küünalde valmistamise materjalidest, sest ka endal oli soov valmistada oma kätega looduslikke küünlaid nii endale kui ka kingitusteks nii tuttavatele, sõpradele ja töökaaslastele. Eesmärgiks oli valmistada just tervisele ohutuid sojavaha küünlaid. Parafiinist küünlad on küll odavad, kuid samas tervisele kahjulikud, sest parafiin on toodetud nafta jääkproduktidest ning põlemisel paiskab õhku kahjulikke ühendeid, mis pika peale tekitab peavalusid ja muid terviseprobleeme. Lisaks põleb sojavaha 30–50% kauem kui parafiin ja põleb 90% puhtamalt, sest ei eralda tahma ega kahjulikke aineid. Seetõttu on sojavaha suurepärane alternatiiv parafiinile.

Küünalde valmistamine on imelihtne, see on mõnus ajaviide ja saab valmistada väga häid ja looduslikke tooteid soodsa hinnaga. Küünal sümboliseerib valgust ja soojust, mida pimedal talveajal võiks olla igas kodus. Meie veebilehel on olemas kõik vajalik küünalde valmistamiseks ning lisaks pakume ka valmis isetegemise karpi, kus on sees kõik vajalik sojavaha küünalde valmistamiseks – vaha, värv, aroom, tahid ja ka juhend erinevate etappidega. Küünalde valmistamisega saavad hakkama isegi lapsed, seega on see ka huvitav ja tore kogupere ettevõtmine. Valmiskomplekt sobib väga hästi ka jõulukingiks nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Lisaks küünaldele pakume laias valikus ka teisi isetegemise materjale, näiteks seepide, erinevate kreemide, vannipallide ja muu looduskosmeetika valmistamiseks. Valikusse kuuluvad nii taimsed õlid ja võid, aroomi- ja eeterlikud õlid, kõik vajalikud tarvikud, pakendid jne.

Väga populaarne on näiteks erinevate kreemide valmistamine, sest ilmselt on paljud poes mõelnud, et mida mingi toode endas sisaldab ja kuidas see minu nahale mõjub. Ise tehes saab sinna lisada vaid neid koostisosi, mis endale meeldivad ja mis on 100% naturaalsed ning seetõttu ka tervisele ohutud. Kodus saab valmistada nii näokreeme, niisutavaid kehakreeme, silmakreeme, juuksehooldustooteid ja palju muud, ilma eelnevaid teadmisi omamata. Meie veebilehel on olemas ka lai valik juhendeid ja retsepte kreemide valmistamiseks. See on tõepoolest imelihtne, tunduvalt soodsam kui poest ostes ja nahale kasulikum, sest sisaldavad ainult looduslikke komponente. Sinu nahk tänab sind!

Kuigi isevalmistamine on huvitav ja põnev, siis alati ei pruugi selleks kõigeks aega olla. Selleks puhuks pakume zinuz.ee veebilehel ka valmis sojavahaküünlaid, mis sisaldavad vaid 100% naturaalset sojavaha ja kvaliteetseid aroomiõlisid. Lõhnade valik on imeline ja igaüks leiab endale meelepärase lõhnakoosluse. Jällegi ideaalne võimalus hellitada ennast või lisada väike kingitus jõuluvana kingikotti.

Uudseima müügiartiklina pakume seebiroose kinkepakendites. Nagu nimigi ütleb, siis tegemist on seebist valmistatud roosidega ning säilivad praktiliselt lõputult, seetõttu saab neid nautida pikalt. Seebiroose saab näiteks kasutada dekoratiivelementidena kodus, sest nad näevad väga sarnased välja päris roosidele.

Lisaks saab neid kasutada üksikult vannivees, mis muudavad vee mahedalt lõhnavaks ja andes ka ilusa värvi, samaaegselt muutes naha mõnusalt pehmeks ja siidiseks.

www.zinuz.ee veebilehel on avastamist palju ja igaüks leiab midagi huvipakkuvat nii endale kui ka kingiideedeks.