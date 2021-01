Konsultanditeenuste koosseisus teostati ka 2000. aastal valminud detailplaneeringu muudatus. Tootmiskompleksi maa-ala pindala suurus on 54 700 m2.

Amhold AS teostas komplekselt insenertehnilised uurimistööd, koostas eel-, põhi- ja tööprojekti ning ehitustööde tellijapoolse projektijuhtimise tegevused koos autorijärelevalvega.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)