AS Hoolekandeteenused müüb Kuusalu vallas enampakkumisel Valkla hooldekodu kompleksi, krundi ja ka kolm hoonestamata kinnistut. Sealsed asukad kolitakse lõplikult välja aprillis, oksjon peetakse juba jaanuari alguses.

Hoolekandeteenuste kinnisvaradirektor Karl Mänd ütleb Harju Elule, et viimased kliendid kolivad uutesse üksustesse järgmise aasta aprillis. Pärast seda jäävad Valkla hooned kasutuseta. “Kuigi sulgemiseni on veel ligi pool aastat, alustasime Valkla kinnisvara müügiga juba praegu. Seni on meil õnnestunud leida vanadele erihoolekande kompleksidele uued omanikud. Ja seda enne, kui lõpetasime nendes teenuse osutamise,” seletab Mänd.

Kinnisvarajuht lisab, et enamik psüühilise erivajadusega inimese saab vähese igapäevaelu toetamisega hästi hakkama ka oma kodus, kuid paraku on ka neid, kes oma kodus hakkama ei saa. Valklas olevad inimesed vajavad lisaks ööpäevaringsele juhendamisele ka spetsiaalset tuge ehk nemad käivad majast väljas ainult saatjaga.

“Valkla kliendid lähevad spetsiaalselt erivajadusega inimestele loodud majadesse Tallinnas ja Sillamäel. 30 klienti kolis juba novembris Viljandi haigla loodud vaimse tervise külla Jämejalal,” ütleb ta.

Majad ja krundid

Mida Valkla mõisa kõrval asuvas kompleksis müügiks pakutakse? Hoolekandeteenused soovivad leida uue omaniku kõikidele kinnistutele. Pakkumusi võib esitada nii ühele kui mitmele objektile. “Müügis on meil kolm hoonestamata maatulundusmaa kinnistut, millest väikseim on sobiv näiteks eramu ehitamiseks. Suuremad võivad huvi pakkuda nii kinnisvara arendajatele kui põllumajandusega tegelejatele,” kirjeldab Mänd.

Hooldekodu puhkeruum.

Ainus hoonestatud maa on Valkla hooldekodu kinnistu, millel asuvad ka hooldekodu hooned. Samuti ka paar mõisaansamblisse kuuluvat ehitist. “Siin on aastaid (alates 1957) olnud hooldekodu. Aga sama hästi võiks see Tallinnast vaid 30 minuti sõidu kaugusel asuv kompleks olla tulevane spaahotell või konverentsikeskus,” pakub kinnisvarajuht välja. Hoonestatud kinnistu alghind oksjonil on 500 000 eurot ning suurus 27 522 ruutmeetrit.

Lisaks lähevad haamri alla kolm hoonestamata kinnistut: Kuldnoka, pindalaga 15,67 hektarit ning alghinnaga 126 000 eurot. Pargi põik 2A, pindalaga 5756 ruutmeetrit ning alghinnaga 25 000 eurot ja 11,83 hektariline Tedre kinnistu. Selle alghind on 95 000 eurot. Pakkumiste esitamise tähtaeg neljale kinnitustule on 6. jaanuar.

Kaks kaitsealust hoonet

Kas ja kui palju on kompleksis kaitsealuseid rajatisi ning piiranguid? Enamik hooldekodu hooneid on ehitatud 1980ndatel ja nendega mingeid piiranguid ei kaasne. “Siiski on kodu territooriumil kaks ajaloolise väärtusega hoonet.

Ehk siis 1862. aastal ehitatud Valkla mõisa härjatall ja paarkümmend aastat noorem moonakamaja (praegu kauplus). Nii kodu kui selle kõrval olev Tedre kinnistu jäävad osaliselt Valkla mõisa kaitsevööndisse,” seletab Mänd.

Mõisa peahoonel on juba neli aastat uued omanikud, kuid praegu ei toimu seal midagi.

“Huvi meie Valkla kinnistute vastu on seni olnud üsna elav. Kuna pakkumuste esitamiseni on veel üks kuu, siis keegi pole veel hiljaks jäänud. Pakkumusi ootame alles 6. jaanuariks,” lõpetab Mänd.

Arvamus, Märt Sillaste, Valkla külavanem

Hooldekodu ja küla varasemast käekäigust on meedias palju juttu olnud. Viimane aasta on olnud rahulik. Küla ei oska tuleviku suhtes seisukohta võtta, kuni puudub uus omanik. Juttu on olnud, et võiks tulla vanadekodu.