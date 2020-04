Et eriolukord tähendab piiranguid nii kauplustele kui ka toitlustuskohadele, on järsult tõusnud söökide ja toidukraami tellimine koju. Samuti saab tellida toitu kauplustesse. Võimalust rakendavad nii suured kaubandusketid kui ka väiksemad tegijad.

12. märtsil kehtestatud eriolukord kiirendas Rimi e-poe avamist. Selle juhi Helen Lednei sõnul pidi see tööd alustama mai lõpus. “Tänaseks on olukord sundinud meid oluliselt kiiremini edasi liikuma, et turul tekkivat vajadust täita. Loodame väga, et meie pingutused õnnestuvad ja saame Rimi e-poe avada juba varem. Esialgu alustame Tallinnast ja selle lähiümbrusest,”

Praegu saavad Rimi e-poe teenuseid kasutada keti kaupluste töötajad. Paari nädala pärast avatakse e-pood esimestele valitud klientidele. “Kaupu saab tellida poodi, kuhu tuleb neile ise järgi minna, samuti pakume kullerteenust. Lisaks tuleb esialgu vaid Laagri Rimi juurde drive-ala,” selgitab Lednei.

“Kullereid on meil hetkel üks ning kohale toimetame ainult autoga.”

Tegemist on Eestis unikaalse lahendusega, mis võimaldab tellimuse kauba kättesaamist viisil, mis on samuti kontaktivaba ja võtab vaid mõne minuti. Ettetellitud kauba tõstab teenindaja otse auto pakiruumi ja seda ajal, mis tellijale kõige mugavam on. Teise sellise ala loodab kaubakett avada peatselt Haabersti Rimi juures.

Coop palkas rahvast juurde

Miks on aga Rimi e-poe avamine laiemale publikule veninud?

“Kõigile huvilistele avame Rimi e-poe niipea, kui testimine on näidanud, et kõik süsteemid toimivad. Loodame väga, et kõik sujub ja saame juba lähiajal anda sel raskel ajal Eesti inimestele veel ühe võimaluse kontaktivabalt vajalikku toidukraami osta,” ütleb Lednei.

Kuna e-keskkonna loomisel tõsteti kõvasti tempot, siis palub Rimi esimestelt klientidelt mõistvat suhtumist. Seda siis, kui ostuprotsess e-poes ei kulge alati täiesti ladusalt.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido ütleb, et neilt saab tellida. Ning igapäevaselt ka kaupluseketi e-poe maksimaalses mahus ka tehakse. “Coopi e-poes on võimalik kaupa tellida nii koju kui ka toidukappidesse kuni kuus päeva ette ning üldjuhul broneeritakse kõik avanevad ajad vähem kui tunniga,” selgitab Miido.

Coopi võimekus ning ka tellimuste mahud on tema sõnul mitmekordselt kasvanud. Selleks on palgatud juurde nii komplekteerijaid kui ka kullereid. Samuti on kaasatud külmikutega kaubikuid sealt, kus on töömahud vähenenud.

“Ostupaanika alguses osteti peamiselt kuivaineid, konserve ja purgisuppe. Nüüd on ostukorvide sisu muutunud sarnaseks varasema perioodiga, kuid nende maht on umbes kahekordne, kuna toitu tellitakse vähemalt nädalaks ette,” teab Miido.

Ka Keilas kojuvedu

Keilas tegutseva Usin-TR OÜ turundusjuht Katrin Mänd ütleb, et ettevõte alustas kojuvedu tänavusest veebruarist. Kojuveo kaugemad punktid on Loo, Lagedi, Paldiski ja Rummu. Tellimine käib läbi kodulehe e-poe. “Tellijate arv kasvas kuni sinnamaani, kui riik kehtestas eriolukorra ja inimesed hakkasid tühistama peolaua tellimusi,” ütleb Mänd.

Kauba komplekteerimine Laagri Rimis. Soovitused kanda maski on saadetud kõikidele töötajatele. Foto: Katrin Bats

Siiani on Usina valikus on ka valmistoidud, mida igapäevaselt saab süüa. “Kullereid on meil hetkel üks ning kohale toimetame ainult autoga, sest tooted vajavad teatud temperatuuril hoidmist,” räägib turundusjuht.

Keila Keskväljaku äärse kohviku Gnoom kojuveoteenus algas 19. märtsist. “Eelkõige veame toitu Keila linnas. Kohaletoimetamise tasu on 1.20. Kuid kokkuleppel saab vedada ka linna lähiümbruses, millisel juhul sõltub hind kaugusest ning tellimuse suurusest,” ütleb Otto Kalde Gnoomist.

Tellimusi saab esitada läbi ettevõtte Facebooki lehe või kohviku telefonil. Tellimuste arv liigub Kalde sõnul kasvavas joones.

“Tellida saab kõiki menüüs olevaid toite ning hommikul küpsetatud saiakesi ning pirukaid. Värske menüü avaldame igal hommikul. Kullereid on hetkel üks ja ta liigub autoga,” lisab Kalde. Tema sõnul saab Keskväljaku ääres Gnoomis ka kohapeal süüa.