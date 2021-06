Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul tähendab valitsuse nõusolek, et seaduseelnõuga saab edasi liikuda. „Omavalitsuste ühinemine toimub tulevikus vabatahtlikkuse alusel, riigi poolt siin rohkem reforme plaanis ei ole,“ sõnas Aab. „Meie töötame edaspidi pigem selles suunas, et omavalitsuste otsustusõigust suurendada.“

Valitsus kiitis teisipäeval riigihalduse ministri ettepanekul heaks seaduse muutmise algatuse, mille kohaselt taastatakse kohalike omavalitsuste ühinemistoetus, et motiveerida omavalitsusi ka pärast haldusreformi enda võimekuse tõstmiseks ühinema, edastas valitsuse pressiesindaja.

