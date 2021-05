Sügisel peetavatel kohalikel valimistel aitab esimest korda valijate küsimustele vastata ööpäevaringselt Häirekeskus.

Valimiste infotelefonilt saab vastused üldistele valimistega seotud küsimustele, teatas valimisteenistuse esindaja neljapäeval. Keerulisema mure korral suunab Häirekeskus kõne edasi eksperdile.

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe märkis, et tänavu hakkas kehtima hulk valimisseaduste muudatusi ja sellega seoses on oodata palju küsimusi. „Kohalikel valimistel saavad valida kõik alaliselt Eestis elavad inimesed, kes on vähemalt 16-aastased. On hea meel, et nende küsimustele aitab vastata sisse töötatud teenusega kogenud partner.“

Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul on koroonapiirangutega seotud küsimuste tulvale vastamisega saadud tugev kogemus. „Eelmise aasta märtsist avatud riigiinfo telefon on vastanud tänaseks juba üle 222 000 koroonaviirusega seotud kõnele ja on suur rõõm, et saame oma kogemust rakendada ka kohalike valimistega seotud küsimustele vastates. Meie kogenud operaatorid vastavad valijate küsimustele kolmes keeles ja ööpäevaringselt.“

Valimiste infotelefonile 631 6633 saab kohalike valimiste korraldusega seotud küsimustes helistada 7. oktoobrist 18. oktoobrini 2021. Küsimustele vastatakse eesti, vene ja inglise keeles.

Kohaliku omavalitsuse valimised toimuvad 11. oktoobrist 17. oktoobrini.