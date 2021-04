Bobcat Balti OÜ tegutseb 1996. aasta algusest. Põhitegevuseks on ehitus- ja kaevemasinate müük, hooldus ja remont. Oleme Bobcat ja Montabert kaubamärkide esindaja Eestis.

Täiesti uued R-seeria laadurid esindavad Bobcati 60 aasta jooksul kõige olulisemat põhitoodet. Kasutades aastakümnete pika kogemust planeedi kompaktsema laaduri arendamisel on R-seeria laadurid maast madalast täielikult ümber kujundatud – keskendudes kvaliteedile, töökindlusele, vastupidavusele ja esmaklassilisele mugavusele.

Uued R-seeria ekskavaatorid

Need kolm uut mudelit pakuvad oma klassi parimat jõudlust, suurepärase stabiilsuse ja tööfunktsioonide sujuva juhitavust.

Armastus esimesest silmapilgust

Tugev ja dünaamiline disain ning suurepärane masina sobivus ja viimistlus meelitavad teid kohe. See silmatorkav stiil muudab uue Bobcat R2-seeria turul ainulaadseks ja vastupandamatuks.

Uued kompaktsed ekskavaatorid tutvustavad paljusid tipptasemel funktsioone, näiteks

• roomikute automaatne pingutamine (töö efektiivsemaks muutmine, raha ja aja kokkuhoid),

• mitmekülgsus (kuni viis spetsiaalselt tõstemastile kinnitatud hüdraulilist lisaliini ja A-SAC tehnoloogia masina kohandamiseks lisaseadmega),

• seitsmetolline ekraan,

• 360 kraadi nähtavus jm.

Põllumajandusmasin TL35.70 AGRI

Selle Bobcat teleskooplaaduri tõstevõime on kolm ja pool tonni ning tõstekõrgus peaaegu seitse meetrit. See masin saab suurepäraselt hakkama ka kõige nõudlikemas tingimustes. Patenteeitud asümmeetriline kabiin pakub panoraamvaadet ja ülihead nähtavust, mis on väga vajalik ohutuks ja mugavaks töötamiseks. Sellel AGRI premium mudelil on rohkelt lisafunktsioone, mis tõstavad selle masina mugavuse ja jõudluse kõrgeimale võimalikule tasemele.

Uued väikesed liigendlaadurid (SAL)

Samuti on Bobcat sisenemas SAL-i turule kahe uue mudeliga: L23 ja L28. Uute Bobcat SAL-idega täiendatakse traditsioonilisi suure jõudlusega kompaktsetes mõõtmetes, väledust ja mitmekülgsust iseloomustavaid omadusi kerge puudutusega maapinnal ja väiksema kaaluga masinate suurema tõstevõimega. Kõik see on väga kompaktne, mida on hõlbus ka haagisega transportida.

Bobcat SAL-id saavutavad liigendühenduse kasutamisel väga minimaalseid häireid maapinnal, mis võimaldab tagumistel rehvidel pööramisel vastavusse minna esirehvide teega. See muudab SAL-id ideaalseks haljastuse, kergete ehitus- ja hooldusprojektide jaoks, kus on vähe ruumi ja on vaja kontakti madalama pinnaga.

Uued frontaallaadurid (CWL)

CWL-i turule siseneb Bobcat kahe uue mudeliga: L65 ja L85. Selle segmendi turuliidrite etaloniks on meie CWL-id suunatud ehitus- ja renditööplatsidele või teetöödele, lumekoristamisele ja hooldusele.

Tihendusrakendused on paljude tööstusharude nõutav osa ning ükski ehitusobjekt pole täielik ilma pinnase ja asfaldi tihendajata. Selle tulemusel on Bobcat otsustanud oma tooteportfelli laiendada, et pakkuda klientidele täielikku valikut kergetihendustehnika osas. Uus Bobcati tihendusvalik on väga mitmekülgne – meie pakkumine hõlmab laias valikus tooteid, alustades rammijatest alates 29 kg kuni tandemrullideni, mis kaaluvad 2,6 tonni.

Tegelikult hõlmab uus Bobcat Light Compaction Range seitset erinevat tooteperekonda ja kokku 37 mudelit, mis võimaldab teil täita töönõudeid mis tahes töökohal. Masina spetsifikatsioonid hõlmavad tipptasemel tehnoloogiaid, mis võimaldavad maksimaalset jõudlust, kuid ei kahjusta mugavust, ohutust ja kasutamise lihtsust.