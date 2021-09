Läbimõeldud valgustus elupiirkonnas tagab turvatunde. Avaliku elukeskkonna valgustamise parandamiseks on uusim, mugavaim ja kuluefektiivseim lahendus valgustuse lahendamine otse elektripostilt, mis toob ühtlasi kaasa märkimisväärse kulusäästu.

Eesti Energia pakutava uudse valgustuslahenduse raames ühendatakse tänavavalgustid otse olemasolevate elektriliinipostide külge. Selline lahendus on traditsioonilisest, kogu ehitust sisaldavast valgustipostide lahendusest enam kui kaks korda soodsam ning valgustus planeeritakse tervikuna. Seejuures arvestatakse elamute lähedusse paigaldatava tänavavalgustuse puhul, et see ei häiriks majaelanikke ega paistaks kellegi koduaknasse.

Uudne valgustuslahendus sobib hästi piirkondadesse, kus leidub valgustamata tänavaid, kuid kus on olemas õhuliinid. Olemasolevat elupiirkonda saavad muuta turvalisemaks ja õdusamaks nii külad, seltsid, aiandusühistud kui ka naabruskonnad. Vaja on vaid kogukonna initsiatiivi, edasi toimetavad Eesti Energia poolt juba spetsialistid.

“Meie täpsema analüüsi tulemusena on turupotentsiaali valgustuse paigaldamiseks otse elektripostidele enam kui 24 000 elektrivõrgu õhuliini mastil üle Eesti. Tänavavalgustuse täisteenuse tellimisel teeme esimese investeeringu meie ning edasine maksmine toimub kliendi poolt juba kuutasu põhiselt kokku lepitud perioodi jooksul. Lisaks on meil võimalik pakkuda võtmed kätte lahendust koos täiendava haldusteenusega,” kommenteerib Eesti Energia tütarfirma Enefit Connecti valgustusteenuste juht Andrus Kraht.

Teenuse hind sisaldab valgusteid ning paigaldust, samuti valgustuse haldamise ja energiakulu maksumust.

Eesti Energia tütarfirma Enefit Connect on Eesti suurim tänavavalgustusteenuse pakkuja, olles ühtlasi ka Tallinna ja Tartu linnavalgustuse ning mitmete väiksemate piirkondade valguslahenduste haldajaks. Ettevõtte pakutav ja kogukondadele suunatud valgustuslahendus võimaldab naabruskondade omal algatusel muuta elupiirkondi ohutumaks, kaasaegsemaks ja atraktiivsemaks. Heaks näiteks on rahulolevad kliendid ja omavalitsused Saku ja Kose vallas, aga ka Ruhnu saarel, kuhu juba on uudne valgustuslahendus paigaldatud.

Uuri Eesti Energia tänavavalgustusteenuse kohta lähemalt energia.ee/tanavavalgustus ning esita sealsamas päring tasuta pakkumise saamiseks!