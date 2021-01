Korvpalliklubi Viimsi/Estover treeningtöö koordinaator ja duubelmeeskonna peatreener Valdo Lips asub käesoleva hooaja lõpuni, senise töö kõrvalt Viimsis, juhendama ka Eesti-Läti ühisliigas pallivat Tallinna Kalev/TLÜd.

Valdo Lips: “Tegelikult veel enne möödunud aasta lõppu pöördus Kalle Klandorf minu poole abipalvega võtta üle Kalevi meeskonna peatreeneri koht. Kuigi huvitav väljakutse, võtsin mõtlemisaja, et ühendada ja jätkata senist tööd koduklubis. Tänan Viimsi kolleege, kelle käest sain palju toetust nii sõnades kui tegudes, et Kalevi pakkumisele vastu tulla! Ilma selle toetuseta ei oleks olnud see mõeldav. Samas loomulikult ootan uut väljakutset oma treeneri karjääris suure huvi ja entusiasmiga. Aga nagu öeldud, siis igal juhul sama kirega jätkan oma senist tööd Viimsis.”

Korvpalliklubi Viimsi/Estover tegevjuht Tanel Einaste: “Kuuldes Valdole esitatud palvest saime sellesse suhtuda kui koolitusprogrammi ja heaks võimaluseks tuua meie klubisse profimeeskonna juhendamise kogemusi veel enne, kui me ise sellesse mängu sekkunud oleme. Samuti olles jälginud Valdo kasvamist, enese täiendamist ja tulemusi treenerina, on ta selle võimaluse kindlasti ise auga välja teeninud. Olen ammugi omavahelistes vestlustes Valdoga öelnud, et mind paneb imestama meie meeskondade “pimedus”, ehk, et see pakkumine talle alles nüüd tehti. Soovime Valdole edu ja igal juhul on saadav kogemus kasulik meie organisatsiooni eesmärkide täitmisel.”

Lipsu esimene mäng kalevlaste peatreenerina toimub 13.jaanuaril Sõle Spordihoones, kui Tallinna Kalev/TLÜ võtab vastu AVIS Utilitas Rapla.

Valdo Lips on Viimsi esindusmeeskonna peatreenerina tõstud meeskonna korvpalli Eesti teisest liigas esiliigasse. Esiliigas võitsid Lipsu hoolealused hooajal 2018/2019 pronksmedalid ja 2019/2020 lõpetas meeskond 2.postitsioonil.

"Meie: Valdo Lips"

