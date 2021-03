Saue võtab ette omavalitsuse ainsa linna ehk Saue linna keskuse pargiala ümberkujundamise. Ehitusega loodetakse alustada juba tänavu suvel. Viimati uuendati pargiala 2005. aastal.

Keskuse park asub mitte kaugel raudteejaamast. Täpsemalt piirneb see Ridva ning Kütise tänavatega. Ühes otsas seisab kauplusehoone, teises aga vastvalminud vallamaja.

Pargi uuendamise plaanimine algas vallavalitsuse avaliku ruumi spetsialisti Miia Krauni sõnul juba mullu. Siis koostati Saue linna kujundus- ja liikuvuskava. “Kava hõlmab keskuse põhitänavaid ja tänavatsoonis olevaid rohealasid ning selle koostamise raames korraldati kaks kaasamisüritust,” ütleb Kraun.

Keskuse park pärast uuendustööde lõppu. Taamal paistab vallamaja. Foto Saue vallavalitsus

Praegune projekt on põhimõtteliselt kujunduskava rakendamine ja etapiviisiline elluviimine.

Küsimustikule, mis ootas tagasisidet konkreetselt Keskuse pargi uuendamise eskiisprojektile, tuli vastuseid veidi alla 300. Küsitlus toimus internetis ja sellest teavitati valla meediakanalite kaudu.

Vanad atraktsioonid vahetatakse

Kui suur on ala, mida vald plaanib uuendada? Ning mis saab olemasolevatest objektidest (pingid, laste mänguatraktsioonid, lipumast jne)?

Kraun ütleb, et kava hõlmab keskuse põhitänavaid ja peamisi käiguteid. Järk-järgult plaanib vald kõik kujunduskavasse hõlmatud põhitänavad ja sinna juurde kuuluvad avalikud rohealad uuendada.

“Suur osa olemasolevast inventarist on oma aja ära elanud. Küll aga on plaan uuemad ja värskemad asjad mujale ringi tõsta. Mänguelemendid viime teistele mänguväljakutele, lipumastile leiame uue koha,” lubab Kraun.

Praegusel ajal jätkub projekteerimine. Ehitust loodetakse alustada juba tänavu suvel. “Valla eelarvesse on selleks aastaks kavandatud ligi 350 000 eurot. Tegelik maksumus selgub projekteerimise lõppfaasis ja siis otsustakse lõplikult, millises mahus minnakse ehitushankesse,” lisab Kraun.

Teised asulad ootavad

Saue keskuse park saab peatselt uuendatud. Kas seejärel võtakse ette suure valla järgmised tähtsamad asulad ning nende keskused? Kraun möönab, et igas asulas on avalikku ruumi, mis vajaks uuendamist või kohendamist. Laagri aleviku keskuse pargid on värskeimad ning sealne avalik ruum saab täiendust koos riigigümnaasiumi valmimisega järgmise aasta septembris. “Oluline pikaajaline avaliku ruumi projekt on kindlasti Sagro kasvuhoonete asemele rajatav elamuarendus,” lisab Miia Kraun.

Riisipere halduskeskuse hoone valmimisega saab värskendust ka selle ümbrus. Turbas toimuvad Krauni sõnul erinevad arendustööd seoses teede ja ühisveevärgi-kanalisatsiooni ehitusega. “Väiksemaid projekte on mitmeid. Järk-järgult oleme püüdnud haldus- ja teenusekeskuste tasandil erinevatesse asulatesse panustada, piirkondlikke tähtsusi ja eripärasid arvestades,” ütleb naine.

Keskuse park avati suvel 2005

Iseseisva Saue linna keskuse uuendatud park valmis aastal 2005. “2. juuli õhtupoolik oli Saue kesklinnas jälle rahvarohke. Ikka rohkem ja rohkem piduliku väljanägemisega linnakodanikke kogunes Keskuse pargi purskkaevu ümber, pillimehed paigaldasid noodipulte ja tegid huultele soojendusharjutusi. Kohal olid asjalikud linnaametnikud. /—/ Kuigi parki istutatud puud on veel väikesed ja pargi endaga saab samuti veel üht-teist ette võtta, oli laste mänguväljak valmis saanud ning seega võis Saue linna keskuse pargi ametlikult ja pidulikult avada,” kirjutas linna ajaleht Saue Sõna toona.