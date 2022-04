OÜ TUGE Energia on arendanud ja tootnud väiketuulikuid seitse aastat, alguses koos AS-iga Konesto, viimased aastad aga iseseisvalt. Milline on väikegeneraatorite tulevik rohepöörde osana?

Vastab OÜ TUGE Energia tegevjuht Indrek Gregor.

Mida loetakse väiketuulikuks?

Täpset määratlust väiketuulikule Eestis ei ole, aga standardi järgi peetakse väiketuulikuks kuni 200 m2 rootori pindalaga tuulegeneratorit. See on kuni 7,5 meetri pikkuse tiivaga ja kuni 36 meetri kõrguse mastiga tuulik, mille võimsus on kuni 60 kilovatti (kW). Ühe majapidamise jaoks on piisav ca 10–15 kW võimsusega väiketuulik, mis toodab ca 30–50 megavatt-tundi aastas, millega saab vabalt energiaga ära varustada ühe keskmise majapidamise, elektrit jääb üle veel müügikski.

Kui palju Eestis selliseid väiketuulikuid praegu on?

Meie oleme Eestis paigaldanud 25 sellist tuulegeneraatorit. Nähtavamal neist on ehk tuulegeneraator Vääna-Viti tanklas, kinnistul Murastes, Rannamõisa-Klooga maantee ääres, mitu tuulikut Paldiskis. Ja muidugi Ruhnu tuulik, küll natuke võimsam, aga varustab elektriga pooled Ruhnu pered.

Mida tähendab, et OÜ TUGE Energia toodab tuulegeneraatoreid? Kas te valmistate kõik komponendid ise?

Me oleme projekteerinud seni valmistatud tuulikud ja tegeleme mudelite edasise arendusega. Komponendid aga tellime valmiselementidena, need tehakse allhankes. Näiteks Konestos mähitakse mähised, Hiinast tulevad magnetid, korpust pööravad mootorid tulevad Euroopa Liidu maadest. Mastid saime siiani Ukrainast.

Meie paneme Tallinna külje all Jälgimäel generaatori nagu lego klotsidest kokku. Edasi tuleb generaator testida, pakendada ja kliendile saata, seejärel püstitada ja võrguga ühendada.

Kui palju see kõik maksab?

15 kW tuulik koos masti ja kõige muu sinna juurde kuuluvaga maksab suurusjärgus 60 000 eurot. Peale selle on vundamendi rajamine ja paigaldustasu veel 5000 eurot. Nii et keskmist kodumajapidamist elektriga täielikult varustava tuulegeneraatori saab 65 000 euro eest.

Olgu võrdluseks öeldud, et sama raha eest saab 70 kW päikesepargi.

Kui kiiresti see investeering ennast ära tasub?

Tasuvus sõltub tuule kiirusest. 36 meetri kõrgusel on keskmise ilmaga tuule kiiruseks kuus meetrit sekundis. Selle tuulega toodab väiketuulik 50 megavatt-tundi aastas. Tasuvusel tuleb arvestada oma tarbeks toodetud elekter – mis muidu oleks ostetud – ja võrku müüdud elekter. Praeguste elektrihindade juures on moodsate tuulikute tasuvusaeg viis ja pool kuni kuus aastat.

Kui keegi pärast meie jutu lugemist tahab paigaldada koju tuuliku, millest ta alustama peaks?

Esmalt tuleb saata kaitseministeeriumile kirjalik päring, teha selgeks planeeritava tuuliku lubatav kõrgus. See ei tohi häirida radarite tööd.

Vanemat tüüpi (10 kW) tuuliku sisemus. Kaalu on sel agregaadil sõiduauto jagu, 1500 kilogrammi. Fotod Ülo Russak

Kui lubatud ehituskõrgus on ikkagi ümbritsevast metsast kõrgem – see tähendab, et tuulik tuleb alasse, kus ikka tuul puhub – siis tuleb pöörduda kohalikku omavalitsusse, saada sealt luba. Kui ka see kooskõlastus on olemas, tuleb vaadata, et tuulik ei hakkaks häirima naabreid ega iseenda elu.

Soovitan kasutada selliseid tuulikud, mille müra on ametlikult mõõdetud. Kui tuuliku müra on alla 45 detsibelli (dB), siis seda müra enam 60 meetri kaugusel kuulda ei ole. Teine soovitus: tuuliku kaugus kinnistu piirist peaks olema projektsiooni kõrgus. See tähendab, et kui laba tipp on 22 meetri kõrgusel, võiks tuulik seista vähemalt 22 meetri kaugusel kinnistust. Siis ei tee tuulik – juhul kui peaks juhtuma mingi õnnetus – kukkudes viga hoonetele. Sel juhul ei pea olema ka kooskõlastust naabritega.

„Siit mu soovitus energiatootmisse investeerijatele: ei ole mõtet rajada suurt tuulikut, pigem kombineeri päikesepatareid tuulegeneraatoriga.“

Edasi tuleks tuuliku paigaldamine kooskõlastada juba Elektrileviga – siis saab hakata voolu müüma. Kui kõik need protsessid on läbitud, tuleb pöörduda mõne tootja poole.

Milline oleks teie soovitus tulevasele tuulikurajajale?

Eestisse on ehitatud väga palju päikesejaamasid. Need lülituvad kõik üheaegselt tööle, suvisel ajal tekib ületootmine. Tuulik toodab energiat aga põhiliselt öösel ja talvel, seega ajal, mil päikest pole ja energia on kallis.

Siit mu soovitus energiatootmisse investeerijatele: ei ole mõtet rajada suurt tuulikut, pigem kombineerida päikesepatareid tuulegeneraatoriga (näiteks viis kilovatti päikesepatareisid ja kümnekilovatine tuulik).

Targem on mitte taga ajada aastabilanssi ehk aastast kogutoodangut, vaid seda, et tootmine toimuks pidevalt. Muidu toodate suvel ette ja talvel ostate kallist elektrit – kogu raha, mis suvel teenite, tuleb talvel ära maksta. Pole mõistlik.

Kui palju tuleb teie firmasse päringuid tuulikute rajamiseks?

Selle aasta jaanuaris tehti elektrituruseaduse muudatus. Vastavalt sellele tuleb kõik elektrijaamad, mille võimsus ületab 15 kW, kooskõlastada Eleringiga, ehk siis elektrivõrke haldava ettevõttega. Elering küsib kooskõlastuse eest 1600 eurot menetlemistasuks, mida ükski väikemajapidamine pole nõus maksma, sest selle raha eest ei saa muud kui teadmise, kas tuulikut tohib ehitada. See seadusesäte hakkab tulevikus elektritootmist piirama.

Kuni 15 kW võimsuse puhul ei pea olema kooskõlastust ja väiketootjad on otsustanud vähem võimsate energiaallikate kasuks, mille võimsus ei ületa 15 kW. Meie firmasse tuleb mõnel päeval isegi kümme päringut elektrijaama rajamise kohta.

Jätkub teil endal võimsust?

Praeguse tootmise juures suudaksime kokku panna sada tuulikut aastas. Spetsialistid, oskajad inimesed on meil olemas.

Kommentaar, Kaido Kruusoja, tuulegeneraatori omanik

Minul on tuulegeneraator juba 20 aastat – ostsin kasutatud tuuliku Taanist. Kui nüüd võrrelda toonast aega praegusega, siis on riik oma seadustega tuulegeneraatorite püstitamise märksa keerulisemaks teinud. Viimaseks hoobiks oli elektrituruseaduse muudatus, mis nõuab, et kõik rajatavad elektrijaamad, mille võimsus ületab 15 kW, kooskõlastatakse Eleringiga. See seadus pärsib meie energiatootmist. Mina pole aga kordagi kahetsenud, et olen tuuliku püstitanud, see on minu majast mõnesaja meetri kaugusel, kedagi see ei häiri. Kaks korda olen selle aja jooksul generaatori masti otsast hoolduseks maha tõstnud, muid suuremaid kulusid pole olnud. Nii et generaator on ennast ammu ära tasunud.