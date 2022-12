16. septembri Harju Elus kajastasime rubriigis „Vastasseis“ lahvatanud eriarvamusi pingi paigaldamise üle Vaida küla jaanituleplatsile.

„Vaida pink kui Rae valla reformierakondlaste demokraatia lakmustest.” Sellise pealkirja all kirjutas Rae vallavolikogu liige Ain Böckler (Sotsiaaldemokraatlik erakond) osade vaidalaste plaanist paigaldada Vaida jaanituleplatsile kodanikualgatuse korras istepink.

„Nüüd, mil mitmed Vaida aleviku kohalikud elanikud on omaalgatuse korras leidnud suure südamega ettevõtjate toel finantsvahendid istumispingi paigaldamiseks aleviku keskusesse, et ka eakatel oleks põhjust ja võimalust kodudest välja tulla ja avalikus ruumis jalga puhata, selgub, et see ei sobi reformierakondlasest Rae vallavolikogu liikmele ja Vaida alevikuvanemale Raili Salvetile,“ oli Böckler nördinud.

Head ajakirjandustava järgides andis Harju Elu sõna ka Raili Salvetile, kes põhjendas vastuseisu pingile sellega, et pink on nimeline. Salvet kirjutas: „Vaida alevikuseltsi otsuse mitte kooskõlastamine koos Rae vallaga antud nimelise pingi küsimuses on olnud lähtuv 28. juuli 2021 aasta Vaida aleviku puhke- ja vabaajakeskuse koosolekul tehtud Vaida rahva otsusest. Rõhutan sõna „nimeline“, sest jutt on nimelisest pingist teatud persoonidele, mille üle on kogukonnas vaidlus toimunud ja otsus tehtud, et kõik jääb Vaidas neutraalse viitega ja kedagi persoonina esiplaanile ei tooda.”

Nüüd on meil hea meel teatada, et Vaida alevik on oma keskusesse siiski pingi saanud ja kõigil on ühtviisi hea seal jalgu puhata, olgu see pink nimeline või mitte.

„Kolmapäeva, 16. novembri pärastlõunal avati Vaida jaanituleplatsil esimene puhkepink, millega tehti kummardus kunagisele Vaida sovhoosi aiandi rahvale ning aiandi osakonna juhtidele Ilmar Sõrmusele ja Heldur Tammele, kelle vedamisel tänane jaanituleplats kunagisele Aiandi maadele rajati.

„Loodan, et antud pink saab nurgakiviks Vaida keskuseplatsi arengule ja edaspidi tekib rohkem puhkepinke Vaida alevikus,” kirjutab meile pingi paigaldamist eest vedanud Rae vallavolikogu liige Ain Böckler.

Puhkepingi avamine toimus kohaliku rahva rõõmuks pilli- ja lauluhelide saatel. Meeleolu looma oli tulnud omakandimees Erich Krieger. Vaida puhkepink sai paika tänu eraisikutest annetajatele.

„Soovin eriliselt tänada Mati Sareveti, Raul Siemi ja Gerli Lehet!” loetles Ain Böckler puhkepingi soetamist rahaliselt toetanuid vallaelanikke, kelle hulka ka pingipaigalduse eestvedaja ise kuulub.

„Jaanituleplatsist kujunegu kogu Vaida ja kaugemagi rahva kooskäimise koht. Kindlasti on vaja jätkata Vaida jaanituleplatsi ja pargi arendamist nii täiendavate puhkepinkide, aga ka ühe väiksema laululava ja tantsuplatsi rajamisega,” kirjeldas Ain Böckler eesseisvaid initsiatiive.